La polémica de Piqué y el 1-O no lastra a Shakira: su gira arrasa en taquilla

El referéndum catalán y la gira musical 'El Dorado'. Dos eventos sin relación alguna para el 99% del mundo excepto para dos personas: Gerard Piqué y Shakira. El foco está sobre el futbolista y la cantante. El catalán está inmerso en la polémica del 1-O tras romper a llorar en zona mixta y acudir a la selección entre las críticas de un sector de aficionados. La colombiana, por su parte, se prepara para subirse a los escenarios en su primera gira en seis años.



Las fechas son las que son. A poco más de un mes del estreno de la gira mundial de Shakira en Colonia (8 de noviembre), el referéndum catalán ha tenido lugar y ha situado en boca de todos a su pareja.



Piqué, que mantuvo una tensa discusión con Messi para intentar no disputar el partido ante la UD Las Palmas, no pudo contener las lágrimas tras el duelo y volvió a posicionarse a favor de la consulta, cargando contra la Guardia Civil, la Policía y el presidente del gobierno Mariano Rajoy.

Dos días más tarde se incorporaba a la concentración de la selección española en Las Rozas y sufría la ira de un sector de aficionados. Pitos e insultos en la etapa más difícil del futbolista justo cuando Shakira afronta uno de los grandes retos de su carrera.

Después de cosechar un éxito sin precedentes con la gira 'Sale el Sol' en 2011, la colombiana presenta su undécimo disco en un 'tour' mundial que empezará en Alemania y pasará por cuatro ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona.



El ritmo de venta de entradas es "muy bueno" según afirman a Lainformacion fuentes de 'Live Nation', organizadora de la gira, pero Shakira no quiere que la postura política de Piqué le lastre. Por ello, la semana pasada no permitió la acreditación de periodistas españoles en un acto publicitario en Barcelona y prohibió que se formulasen preguntas sobre su marido o el ámbito político.

Repite en Barcelona y se espera lleno en Madrid

Por el momento, la cantante no tiene nada que temer en cuanto al posicionamiento del foco mediático sobre Piqué. La presentación de 'El Dorado' arrancará en Alemania y tras pasar por Francia, Bélgica y Holanda desembarcará en Bilbao el 17 de noviembre con un precio mínimo de 47 euros por persona.



A continuación, Madrid (19 noviembre), A Coruña (23 de noviembre) y Barcelona (25 y 26 de noviembre) serán las ciudades en las que sonarán en directo temas como 'Me enamoré' y 'Perro fiel' y los fans más rezagados tendrán que darse prisa si quieren asistir.



Según los datos proporcionados por 'Live Nation', el primer concierto de Barcelona está lleno y en Madrid apenas quedan un centenar de entradas VIP. Además, en A Coruña solo 27 entradas restan para certificar el 'sold out'.



Las dos opciones con más disponibilidad todavía son Bilbao, con la mitad de los billetes por vender ya que el público vasco "suele tardar en comprar", y la segunda fecha de Barcelona, incluida en el 'tour' tras completarse rápidamente el aforo del concierto inicial en la Ciudad Condal.



En definitiva, Shakira se prepara para una vuelta a la escena destinada a arrasar gracias al apoyo de su público de España, un país divido en torno a la figura de su pareja.