Diez festivales de música españoles imprescindibles en 2019

Mad Cool, Madrid. Del 11 al 13 de julio

Aunque en Madrid no haya playa no parece que haga falta para disfrutar de la música en verano. Celebrado en Valdebebas, a las afueras de la ciudad, el Mad Cool se posiciona como una oferta amplísima en la que caben casi todas las sensibilidades musicales. Compitiendo en fechas con el BBK, muchos son los festivaleros que tienen que deshojar la margarita de 2019 entre dos grandes propuestas. Los principales reclamos de esta edición de Mad Cool son The Cure, Bon Iver o The Smashing Pumpkins, a los que secundan Iggy Pop, Vetusta Morla, Vampire Weekend, Noel Gallagher o Prophet Rage.