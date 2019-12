Muere la cantante de Roxette, Marie Fredriksson, tras una larga enfermedad

Marie Fredriksson, conocida por ser la cantante de Roxette, el famoso grupo sueco nacido en los 80, ha muerto este lunes a los 61 años. La vocalista padecía un tumor cerebral desde 2002 y llevaba más de 17 años luchando contra el cáncer.

"Con gran tristeza, tenemos que anunciar que una de nuestras artistas más grandes y queridas se ha ido. Marie Fredriksson ha muerto en la mañana del 9 de diciembre por culpa de su antigua enfermedad", explica Marie Dimberg, mánager del grupo, en un comunicado.

Roxette, fundada en 1986, es una de las bandas suecas de mayor éxito internacional. El grupo ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y encabezó la lista de Billboard de Estados Unidos cuatro veces. Además de Roxette, Marie Fredriksson desarrolló una carrera en solitario desde principios de la década de 1980.

Los médicos le daban un año de vida en 2002

La enfermedad que padecía Fredriksson le fue descubierta en 2002, después de que empezase a mostrar los primeros síntomas: primero, empezó a olvidarse de las letras de sus propias canciones; después, empezaron los desmayos; al final, terminó despertándose una mañana en un hospital, cuando le comunicaron la noticia y le dieron un año de vida.

Sin embargo, logró plantar cara al cáncer durante 17 años a base de grandes dosis de quimioterapia, intensas sesiones de radioterapia y diversas operaciones. El problema es que su cuerpo acusó las secuelas del combate: en este tiempo, Fredriksson ha tenido problemas en el ojo derecho, auditivos, motores, de orientación y de memoria.

En el libro 'Listen to My Heart' -en honor a uno de sus mayores éxitos musicales-, la cantante desvelaba su calvario: "Pasé 13 años de mi vida bajo el estigma del dolor, pero nunca me di por vencida y no me voy a rendir. Voy a seguir peleando hasta que no pueda más. Fue un milagro que sobreviviera. Si uno no pasa por esto, no puede entenderlo. [...] Las dificultades de la vida no terminan nunca. No se puede vivir sin dolor".