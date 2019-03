Muere a los 49 años Keith Flint, cantante inglés de The Prodigy

El cantante de The Prodigy, Keith Flint, ha muerto este lunes muerto a los 49 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado en su casa de la localidad inglesa de Dumnow (Essex).

Según informan diarios británicos como The Independent y Metro, la policía está todavía en el lugar de los hechos, aunque su muerte no se está tratando como sospechosa y "se está preparando un expediente para el forense".

"Recibimos una llamada preocupada por el bienestar de un hombre en una dirección en Brook Hill a eso de las 8:10 de la mañana", relata un portavoz de la policía de Essex a The Sun. Y aún añade este portavoz: "Al llegar, tristemente, un hombre de 49 años fue declarado muerto en el lugar. Sus familiares han sido informados".

El vocalista de aspecto punk acababa de regresar al Reino Unido de una gira por Australia y en mayo tenía previsto un tour con The Prodigy por Estados Unidos. La banda ha expresado en un comunicado su "profundo shock y tristeza" por el fallecimiento de Flint, al que ha calificado de "un pionero, innovador y leyenda". "Le echaremos siempre de menos", agregaron los otros dos integrantes de la formación, Liam Howlett (compositor y teclados) y Maxim (vocalista).

Flint nació en Essex en 1969 y se unió en 1990 a The Prodigy, creado por Liam Howlett, como bailarín durante seis años. En 1996 hizo su primera aparición como vocalista, con "Firestarter", a la que siguieron luego temas como "Breathe", "Serial Thrilla" o "Fuel My Fire".

The Prodigy sacó en 2018 su séptimo álbum, "No Tourists" y es conocido por su fusión de tecno con breakbeat y house. Muchos han sido los famosos que ya han manifestado a través de las redes sociales su pesar por la muerte del artista, entre ellas, la actriz Amanda Abbington, la presentadora Jo Whiley, el cantante de The Chemical Brothers, Ed Simonsm, y la cantante Beverley Knight.