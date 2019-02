La polémica canción de Juan Magan que las redes acusan de plagio de 'Muérdeme'

Las redes sociales han vuelto a levantar la polémica en la industria musical. El artista latino Juan Magan estrenó este jueves su última canción, 'International, sin embargo la reacción fue diferente a la esperada. Tras publicar un avance de apenas unos segundos, muchos usuarios asociaron la melodía de la canción con 'Muérdeme', la que defendió María Villar, de 'Operación Triunfo', para ir a Eurovisión.

La acusación de plagio tiene preocupado al equipo de Magan, como el mismo ha reconocido en su Twitter a través de un vídeo, donde también se ha defendido de las críticas. "Me tenéis preocupado, no tanto a mí, pero mi equipo sí que está super, super preocupado. Me han hablado sobre una canción de María Villar, una chica que, por cierto, canta brutal. Yo no la conocía porque no veo la televisión de España, por lo que no tenía el honor de haberla escuchado", ha comenzado explicando.

Reconoce que ambas canciones se parecen pero no quiere "buscar culpables", "¿cuántas canciones se parecen? las casualidades existen", añade. Sin embargo, sí ha querido dejar claro que hizo la canción en mayo de 2018, "pero no he podido lanzarla antes porque tenía muchos lanzamientos". De hecho, también publicó un vídeo en el que demostraría que tiene la canción compuesta desde al menos septiembre de 2018.

En el vídeo se hace eco de titulares que hablan de plagio, pero él asegura que no ha recibido "citación ninguna, eso no es real" y ha pedido que no se hable en esos términos por la repercusión que tiene. Juan Magan finaliza su vídeo mandando saludos a María Villar por su canción. "A María solo quiero mandarle un saludo y decirle que me gusta mucho su canción. Y cualquier cosa que quiera saber o si desea ponerse en contacto conmigo para aclarar las cosas, estoy dispuesto a enseñarle la canción original que hice en mayo de 2018 para que vea que no era mi intención"

'Muérdeme' fue la canción candidata a ir a Eurovisión 2019 que defendió María Villar en la gala especial de Operación Triunfo. Sin embargo, ella no es la autora, sino que está compuesto por los integrantes de El sueño de Morfeo Juan Luis Suárez y David Feito, junto a Victoria Riba, Nuria Azzouzi y Rosa Martínez. Ninguno de los anteriores se ha pronunciado sobre la polémica.