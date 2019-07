Todo listo para otro show de Muse en el Wanda Metropolitano el 26 de julio

El trío británico Muse actuará el próximo 26 de julio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, dentro de su gira Simulation Theory World, un concierto para el que LiveNation ha puesto a la venta las entradas tanto regulares como premium (que incluyen acceso a la Pre-show Party 'Muse Mixed Reality', impulsada por Microsoft, así como artículos exclusivos y entrada a la zona de merchandising antes).

En el único concierto de la banda en España, Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme interpretarán los temas de su octavo álbum de estudio, publicado el pasado 9 de noviembre, entre los que se incluyen nuevos temas como 'Pressure', 'The Dark Side', 'Something Human', 'Thought Contagion' o 'Dig Down', a los que se sumarán clásicos de la banda como 'Supermassive Black Hole' o 'Time is Running Out'.

Su trabajo anterior, 'Drones', que ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rock, se publicó a mediados del 2015 y alcanzó el número 1 en 21 países, incluyendo su primer número 1 en Estados Unidos.

Un mes antes del concierto, la promotora Live Nation ha desvelado que Nic Cester y Mini Mansions serán los artistas invitados.

Tras su inicio en febrero en Norteamérica, la banda inglesa de rock desembarcó en Europa el pasado 26 de mayo. Su periplo por estadios en el viejo continen