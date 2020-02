Nacho Cano celebra los 57 años con una nueva aventura musical tras sus fracasos

Ignacio de la Macarena Cano Andrés, más conocido como Nacho Cano, el excomponente de Mecano, acaba de cumplir 57 años. Tras el enorme éxito del grupo musical en la década de los noventa, Cano no ha conseguido que triunfen sus otras aventuras en el sector que más domina. El musical 'Hoy No Me Puedo Levantar', para el que concedió la licencia para varias canciones (y en el que participaba a través de su empresa Yogui Sons S.L.), acabó en concurso de acreedores con una deuda de 5 millones de euros en 2010. Y Cano declaró públicamente que se vulneraban, con las modificaciones efectuadas para el musical, los derechos del artista. Ahora, celebra onomástica sacándose la espina.

Cano está detrás del nuevo musical que estrenará en España, llamado "La Malinche", una mujer indígena que forma parte de la historia más controvertida de México. Pero este nuevo estreno es por ahora solo un proyecto que desarrolla de la mano del poderoso empresario de origen israelí David Hatchwell. El negocio que más alegría da a Nacho Cano es su centro Hot Yoga Brickell, ubicado en el corazón de Miami, en el nuevo Brickell City Center.

Un lugar frecuentado por estrellas como Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Lo curioso es que Cano quiso abrir un centro de estas características en Madrid, pero la tramitación de los permisos necesarios se alargó demasiado y el músico se cansó de esperar. En Miami, levantó un centro en solo tres meses que opera con un éxito creciente desde 2012. Tanto que actualmente supera los 2.000 socios.

Del Palacio Real a Ibiza

Pero la sociedad que le da más alegrías a Nacho Cano es otra con sabor a yoga, una disciplina que él mismo empezó a practicar después de una compleja operación. Yogui Sons S.L. no solo financia sus aventuras musicales en la era posterior a Mecano en España. La entidad se dedica a la actividad inmobiliaria. Nacho Cano tiene a través de esta empresa tres inmuebles en el corazón de Madrid. En los alrededores de la Plaza Dos de Mayo y en las inmediaciones de la Calle Princesa y un impresionante bajo en la calle San Quintín con unas privilegiadas vistas del Palacio Real.

Propiedad de Nacho Cano en Ibiza en alquiler. / D.R.

Pero el gran tesoro inmobiliario del artista está en la isla de Ibiza. Allí posee una singular propiedad en la parte septentrional de la isla, concretamente en la urbanización Isla Blanca, en el municipio de Sant Joan de Labritja. La casa tiene 300 metros, seis habitaciones, un estudio de grabación, sala exterior de teatro, parking para seis coches y todas las instalaciones para practicar yoga.

La financiación de los Hatchwell

El músico suele arrendar el lugar cuando no lo usa y también organiza allí retiros espirituales con sus clientes de Miami. En enero alquila la villa a 7.300 euros y en temporada alta lo hace por 20.000 euros. En los precios va incluido un chef y el servicio de limpieza.

No obstante, la aventura más interesante de Nacho Cano no tiene que ver con sus arrendamientos inmobiliarios con sabor zen. Se trata del musical "La Malinche", que tiene previsto estrenar el año que viene. El nombre hace referencia a la indígena que hizo de intérprete a Hernán Cortés y que se convirtió en una traidora para el pueblo mexicano. Para realizar este musical sobre este apasionante personaje histórico, Cano ha creado una nueva sociedad en España. Se trata de Malinche The Musical Spain S.L, que, aunque tiene su sede en el barrio de Chamberí, la matriz accionarial es estadounidense: Malinche Productions LLC. En esta nueva aventura musical, Cano ha buscado un socio que también es amigo. Se trata de David Hatchwell, el empresario español de origen israelí que lidera Excem Group, un gigante empresarial que a través de su socimi lidera el mercado de los 'hostels' para estudiantes.