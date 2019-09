Cremas, joyas... Los negocios fallidos de Mila Ximénez, la estrella de 'GH VIP'

La casa de 'Gran Hermano' está a punto de abrir sus puertas de nuevo. La séptima edición de la versión VIP del famoso 'reality' está a punto de arrancar y ya se conocen algunos de los concursantes que pasarán los próximos tres meses en Gudalix de la Sierra. Anabel Pantoja, Dinio, Alba Carrillo, El Cejas...y Mila Ximénez. Ella fue la primera confirmada y, además, la gran protagonista del concurso.

El universo 'Sálvame' siempre coloca a algunos de sus colaboradores en los 'realities' de la casa, y después del paso de Chelo García-Cortés en 'Supervivientes', ahora es el turno de Mila en 'GH'. La sevillana ya participó en el concurso de supervivencia hace unos años y logró quedar tercera finalista, por lo que ahora se embarca en esta aventura con la intención de ganar. De hecho, para la mayoría es una de las favoritas antes de que se conozca el resto del elenco que le acompañará.

En estos diez años de 'Sálvame', Mila se ha convertido en uno de los principales bastiones del programa. Su peculiar personalidad, su sinceridad abrumadora, su forma de hablar sin tapujos y su vehemencia a la hora de defender lo que considera le han valido para ganarse el cariño de la audiencia. Y es que la que fuera mujer de Manolo Santana no se calla ante nada ni nadie y no teme decir lo que piensa, algo que también le han granjeado algunos enemigos.

Pero, poco más se sabe de Mila cuando se apagan las cámaras. La exposición pública que tuvo en su juventud le sirvió para aprender y ahora guarda su vida privada a buen recaudo. Si se sabe que tiene una magnífica relación con su hija Alba, que le ha dado dos nietos, Alexander y Victoria, por los que bebe los vientos. Siempre que puede se escapa a Holanda a verles, ya que residen allí por el trabajo de la pareja de Alba. Igualmente, guarda una estrecha relación con sus hermanos, sobre todo con Manolo, que es su mano derecha en todo.

A partir de ahí, la vida de Ximénez es una incógnita. No se sabe dónde vive ni nada acerca de sus relaciones, aunque asegura no tenerlas. No obstante, en el aspecto profesional sí se conocen los pasos que ha ido dando. Porque además de la televisión, como otros tantos de sus compañeros ha emprendido negocios en solitario, aunque no le han dado los frutos esperados.

Aventuras empresariales fallidas

En los últimos años, Mila Ximénez ha dado rienda suelta a sus pasiones más desconocidas y ha lanzado al mercado diferentes productos. En primer lugar, en 2012 lanzó Kisé Cosméticos, una línea de cremas formada por cuatro productos -dos cremas, un sérum y un contorno de ojos-. El lanzamiento se hizo por todo lo alto y estuvo rodeada de todos sus compañeros de 'Sálvame'.

La colaboradora gestiona esta línea a través de la sociedad que tiene junto a su hija, la cual aparece como administradora única de Alexal y Malube. Esta empresa, que está domiciliada en la Glorieta de Cuatro Caminos de Madrid, se creó en 2012, pero desde 2015 no hay actualización de sus cuentas en el Registro Mercantil. Ese año elevó su facturación hasta los casi 115.000 euros frente a los 78.679 del año anterior. Así aumentó sus ganancias a los 18.224 euros desde los 10.050 de 2014. Cuenta con un activo de 100.665 euros.

Antes de esta sociedad, Mila tuvo una en Sevilla, que abrió en 2004 y se llama Almisan 2, dedicada a la gestión empresarial y la consultoría. En este caso, sí consta como administradora, si bien esta firma no presenta actividad alguna ahora mismo y sus últimas cuentas datan de 2008.

Después de las cremas, la sevillana emprendió otro proyecto, esta vez de joyas. Hace dos años sacó su primera línea junto al diseñador argentino Gustavo Marinaro, especializado en piedras preciosas. Mila las lucía orgullosa en su programa, pero a los pocos meses dejó de llevarlas y a día de hoy no hay rastro de ellas. Se especuló entonces con que la relación con Marinaro se había roto de forma abrupta y, con ella, el negocio, que a día de hoy no existe. Con las cremas pasa algo similar, porque, aunque supuestamente siguen adelante, es imposible hacerse con ellas. Se vendían en la página web de la colaboradora, la cual está en matenimiento, y no se pueden conseguir en ningún otro comercio.

De este modo, los negocios de Ximénez no han salido como ella esperaba, caso que contrasta con el de su compañera Paz Padilla, cuyas empresas van viento en popa. Igualmente, del patrimonio inmobiliario de Mila no hay tampoco constancia. Reside en un apartamento en pleno barrio de Salamanca el cual mostró hace dos años en la revista 'Lecturas', decorado con todo lujo de detalles. Si bien debe tenerlo alquilado, pues en el Registro no consta ninguna propiedad a su nombre.

Pero su situación televisiva es totalmente opuesta a la empresarial. Porque es una de las mejores pagadas de 'Sálvame', algo que se ha ganado con tantos años de trabajo y audiencia. Según se rumorea gana al año unos 180.000 euros, una cifra a la que habrá que sumar a partir de ahora la de 'GH VIP'. Porque ahí entra con el mejor caché, que se situaría en el entorno de los 30.000 euros semanales. Si logra aguantar los tres meses que dura el 'reality' se podría embolsar unos 360.000 euros, y si gana lograría los 100.000 euros extras del premio. Por lo que el concurso puede ser su mejor negocio.