Netflix 'cocina' nuevo éxito: 'El camino' de Jesse Pinkman, ídolo de Breaking Bad

Los fanáticos de 'Breaking Bad' están de enhorabuena... Netflix ha confirmado que la serie creada por Vince Gilligan contará con una secuela, esta vez, centrada en el personaje de Jesse Pinkman, el ídolo de la serie que interpreta Aaron Paul. La cinta, 'El Camino: Una película de Breaking Bad', se estrenará el 11 de octubre.

Aunque en numerosos medios se había especulado sobre este rodaje, no ha sido hasta este sábado cuando este gigante de los contenidos ha ofrecido detalles al respecto, publicando la fecha de estreno, el trailer y el póster con la imagen oficial de la cinta.

What happened to Jesse Pinkman?



El Camino: A Breaking Bad Movie



October 11 pic.twitter.com/PuoWBgfDJ0 — Netflix US (@netflix) August 24, 2019

El fenómeno de la pequeña pantalla que enganchó a millones de espectadores, volverá a Netflix para satisfacción de un público que quedó dividido con el final de la serie. Sobre este y un posible descontento de los espectadores, el Gilligan ha explicado que buscaba un final sorprendente, pero después se dio cuenta que lo que debía hacer era "ser fiel" a la serie.

El cineasta ha desvelado que 'The French Connection' fue una de las grandes inspiraciones para él, en el estilo visual de 'Breaking Bad'. Cuando le han preguntado por sus preferencias entre la pequeña y a gran pantalla, Gilligan no a dudado en posicionarse en la primera: "Las series tienen un lienzo mucho más grande, no todo tiene que pasar en un solo capítulo".