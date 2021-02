Nicky Jam: "No sé quien es Merkel pero si está buena también fantasearía"

Desde Miami el último invitado de El Hormiguero, Nicky Jam, empezó la noche deseando sacar de "lo peor lo mejor". Por el camino se ha dejado 28 kilos "jugando al baloncesto yo cuidándome", explicaba, para llegar a los 40 años "en la mejor forma". Tras bromear con lo deformados que se le han podido quedar algunos de los tatuajes al artista y explicar que ha dejado de estar enganchado al "dulce por la noche" Pablo Motos mencionó su nuevo single junto a Romeo Santos, 'Fan de tus fotos', a la espera del "mejor álbum" y cuyo videoclip trata de fantasías sexuales y al preguntarle si alguna vez ha tenido alguna con alguien especial no dudó en asegurar que "con todas las mujeres fantaseo siempre". Al preguntarle si con Angela Merkel también fue tajante: "No se cual es esa pero si está buena también".

Confiesa que en alguna ocasión se ha comprado un coche "y a hora ya no me hace ilusión porque no es lo mismo cuando no tienes dinero y te compras el primer lujo pero cuando llevas tiempo con dinero ya empiezas a comprar por comprar y llenar vacíos. Es material, no llena como el amor de la familia o de Dios".

Motos le 'roba' a sus invitado dos preguntas que Nicky Jam hace a sus invitados en su show 'The Rockstar Show by Nicky Jam': cuáles son tus debilidades y cuáles son tus miedos. La respuesta es única: las mujeres y que se acaben las mujeres. En la siguiente pregunta Jam confiesa que su avión es peor que el de Maluma porque "fue listo y se lo compró después de mi".

Confiesa que lo compró por miedo "porque es un gasto grandísimo" pero "al final es por necesidad y puede que al año que viene compre uno mejor que el de Maluma". Mantenerlo le cuesta un millón de euros. Al hablar de la fama Jam tiene claro que cuando se llega alto "eres intocable y no se identifican contigo y empiezan a buscar otros artistas que están empezando a subir".

El estadounidense también habló de su debut en el mundo de la interpretación como actor y entre sus próximos proyectos está dirigir su propia película: 'La perla de Puerto Rico'.