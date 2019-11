Noemí Salazar despierta en 'GH VIP': "¿Tenemos que estar atemorizados?"

Noemí Salazar ha despertado. La concursante ha tenido una de sus discusiones más fuertes dentro de la casa de 'GH VIP' y es que lo cierto es que ya era hora, habiendo pasado la mitad del concurso, la protagonista de los 'Gipsy Kings' ha protagonizado uno de los vídeos más polémicos de la edición. Si la vez que se enfrentó al Maestro Joao en el 'Debate' nos quedamos con la boca abierta, ahora nos hemos quedado ojipláticos al verla completamente alterada contra Hugo Castejón.

Todo comenzaba con la fiesta que hicieron este fin de semana en al casa más famosa de toda España. Todos los concursantes tenían la oportunidad de escribir un mensaje en un mural y, Hugo Castejón, decidió tachar el mensaje de Noemí Salazar, desatando la ira de la concursante. "Noemí brilla sin apagar" y el repescado le tachaba la 'a' de 'apagar' y quedaba el siguiente mensaje: "Noemí brilla sin pagar".

Mira también Así fue el 'fiestón' de Belén Esteban por su cumpleaños en la discoteca Kapital

"No me vas a provocar, tú a mi no me tocas más porque te como y ahora cojo la calabaza y hago una crema para cenar ¡qué rica!" le decía la concursante en plena discusión mientras que Hugo se callaba y provocaba una reacción de la participante de 'Gipsy King'. Como siempre, el repescado se fijaba en los insultos e improperios que le lanzaba, en vez de intentar solucionar la broma que le había hecho.

Más tarde, Hugo Castejón intentaba arreglar lo que había hecho y escribía una 'A' en mayúscula encima del tachón que había hecho encima de 'apagar', pero la ira de Noemí Salazar ya estaba encendida y era imposible de parar. La concursante metió la calabaza en una olla para cocerla y más tarde batirlo. A pesar de este detalle, la concursante fue al confesionario para desahogarse y soltó todo lo que tenía acumulado: "Yo no pago a nadie cariño, yo brillo porque valgo mucho. Es un demonio. Yo a ti te evito, no te quiero ni en pintura, lleva toda la noche provocando. Me he estado controlando porque no quiero explotar, pero cuando lo hago exploto eh. ¿Qué pasa que tenemos que estar atemorizados aquí? Pues no".

Este domingo ha sido uno de sus peores días en el concurso porque se ha visto completamente solo y es que en los posicionamientos, nadie se ha situado detrás de él, ni si quiera Adara, mostrando así el nulo apoyo que tiene dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.