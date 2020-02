La novia de Al Pacino rompe su relación con el actor por ser demasiado mayor

No corren buenos tiempos para Al Pacino. El actor ha tenido que hacer frente a sus 79 años a su ruptura con su pareja, la actriz israelí Meital Dohan.

Meital habría confesado a un medio de Israel que el final de su amor se ha producido por la difencia de edad. Los casi 40 años que les separan -ella tiene 40 y el 79- le han llevado a tomar esta dolorosa decisión: "Es difícil estar con un hombre tan viejo, aunque sea Al Pacino", según recoge Europa Press.

Además, la ex del intérprete asegura que trató de negarlo "pero es un hombre demasiado mayor, para ser honesta. Por eso, incluso con todo mi amor, lo nuestro no duró". La actriz no parece que haya sufrido mucho con la ruptura y ha estado muy activa en sus redes sociales en los últimos días:

La ausencia de imágenes de la pareja en la última ceremonia de los Oscar hicieron saltar todas las alarmas. Ahora, la propia protagonista ha confirmado el fin de esta relación.