La polémica canción con la que Leticia Sabater quiere ser número 1 este verano

Leticia Sabater quiere que este verano bailemos al son que ella marca. Pero eso sí, con la polémica de por medio, pues la expresentadora se ha convertido en experta en llamar la atención con sus canciones subidas de tono, las cuales van desde la 'Salchipapa' a la que lanzó la pasada Navidad, 'Polvorron'.

Por eso, en esta línea ha querido 'superarse' a sí misma este verano con un nuevo tema llamado '18 centímetros papi', un título con clara alusión sexual. Además, la imagen con la que está promocionando el single no puede eser más explícita, pues en ella está Leticia tumbada en el suelo desnuda al más puro estilo 'American Beauty' con el cuerpo cubierto de pétalos de rosa.

Para mis fans y seguidores,aqui os dejo la portada de mi nuevo temazo veraniego !!18 CENTIMETROS PAPI!! Ya disponible con videoclip en YouTube y plataformas digitales ,para que lo bailéis y canteis como locos ,os amoo👍😘 pic.twitter.com/haoDUH8TPI — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) June 3, 2019

"Eres mi microondas, estoy caliente. Rey sal del Lambo y házmelo suavemente", canta Leticia en el vídeo en el que se mete en el papel de una 'stripper' y aparece ataviada con escuetos y llamativos looks, como un bikini de pedrería. Las imágenes tienen un contenido también muy explícito y ya lleva más de 13.000 visualizaciones.

Así, Leticia Sabater quiere seguir en el candelero, para lo que no duda no solo en sacar este tipo de canciones, sino también participar el 'realities', como su paso por 'Supervivientes', u operarse de arriba abajo, incluso de sus órganos sexuales. Una mujer que no quiere pasar inadvertida aunque pase el tiempo.