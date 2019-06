La 'nueva Corinna': esta es la mujer que ahora ostenta su título de princesa

Corinna ya no es princesa. Por mucho que ella ha intentado mantener ese título, ya no va a ser posible. Ahora, otra mujer lo ostenta, la cual no tiene nada que ver con la empresaria alemana. Esto se debe a la boda de su exmarido, por el que Corinna tuvo algún día el título de princesa zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, el cual ha venido usando en los últimos años.

Su exmarido, el príncipe Casimir zu Sayn Wittgenstein-Sayn, al que saca 12 años -tiene 42 y Corinna ya tiene 55 años-, se casó este sábado, al igual que la princesa Carlota de Mónaco, con la modelo estadounidense Alana Bunte, de 28 años. Una boda que se celebró en el monasterio de Sain Abbey, situado a orillas del Rin, y para la que la novia lució dos vestidos 'made in Spain' diseñados por el creador gallego Jorge Acuña.

El príncipe zu Sayn-Wittgenstein-Sayn se casó con Alana Bunte el sábado

Casimir y Alana llevaban tres años juntos y fue el año pasado cuando se comprometieron, algo que celebró la aristocrática familia zu Sayn-Wittgenstein-Sayn con mucha alegría al contrario de lo que sucedió con Corinna. La empresaria y el príncipe se casaron en el año 2000, en 2002 tuvieron a su hijo Alexandre, y en 2005 se divorciaron. La familia de Casimir nunca estuvo muy a favor de este enlace, y las rencillas saltaron una vez que se divorciaron.

Si bien, desde entonces Corinna ha venido utilizando el título de princesa y el apellido de su exmarido, lo que le otorgaba el tratamiento de S.A.S -Su Alteza Serenísima-, algo que contrariaba sobremanera a los zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. De hecho, cuando el nombre de la alemana saltó a la prensa española, sus exsuegros hicieron llegar a los medios de comunicación que desde el divorcio, Corinna no tenía derecho a utilizar su apellido, algo que ella continuó haciendo.

Pero ahora es diferente, porque su título tiene nueva dueña. Alana Bunte nació en California en 1990 de padre estadounidense y madre colombiana, de ahí sus exóticos rasgos. La moda siempre ha sido su gran pasión y además de graduarse en arte y diseño en la prestigiosa Central Saint Martins de Londres, ha trabajado como modelo protagonizando editoriales de moda en revistas como 'Vogue', 'Elle' o 'Harper's Bazaar'. Igualmente, ha desfilado para diseñadores de la talla de Louis Vuitton, Carolina Herrera o Jason Wu.

Imagen del book de Alana en la agencia Models

Ahora, con su nueva faceta de princesa, su carrera como modelo ya ha acabado, aunque a buen seguro que permanecerá dentro del sector de la moda. Además de eso, tiene la licencia de piloto y le gustaría convertirse en comisaria de arte. Un perfil radicalmente distinto al de Corinna, una mujer que supo tejer una red de importantes relaciones que le han llevado a relacionarse con algunas de las personas más importantes del mundo.