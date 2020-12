Omar Montes y Aitana, los españoles más escuchados en Spotify este año.

Omar Montes ha sido el artista español más escuchado durante el 2020 en la plataforma Spotify, gracias a éxitos como 'Alocao', una colaboración con Bad Gyal, y entre las artistas femeninas, Aitana se encumbra como la más escuchada. Montes, que mezcla en su música el flamenco con los sonidos urbanos, ha tenido un año imparable en la plataforma gracias, en parte, a ser incluida su música en la lista 'Flamenco + Flow', una de las más popular, explica este martes Spotify en una nota.

A pesar de ello, Montes no consigue colarse en la lista de artistas más escuchados en la plataforma a nivel mundial, un ránking que dominan Bad Bunny, Anuel AA y J Balvin. Todos ellos cantantes hispanos que este año han batido un récord, con Bad Bunny como el artista más escuchado a nivel mundial, la primera vez que lo consigue un cantante de habla hispana.

Entre las artistas femeninas, Aitana es la española más escuchada, una clasificación de la que la artista no baja desde el 2018 cuando logró ser la única mujer en la lista de los diez artistas más escuchados en Spotify España.

Durante 2020, Aitana ha alcanzado más de 8 millones de oyentes mensuales con éxitos como "Si tú la quieres", junto a David Bisbal, que en una semana en la plataforma logró más de 1 millón de reproducciones. Además, Aitana se coloca en el segundo puesto de artistas más escuchadas en España, que combina artistas nacionales e internacionales y solo superada por Karol G, que lidera con "Tusa" la lista de canciones más escuchadas en España en 2020.

La lista de canciones más escuchadas en Spotify en España se completa con "Se iluminaba" de Fred De Palma y Ana Mena; "La Jeepeta- Remix" de Nio Garcia, Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka; "Caramelo" de Ozuna y "La Curiosidad" de Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers. Las sorpresas de 2020 vienen sobre todo de artistas de estilo urbano como el malagueño Chema Rivas, una revelación en Spotify gracias a "Mil tequilas", un tema influenciado por la música urbana latina que se ha hecho con el disco de platino.

En el apartado de podcast más escuchados en España durante el 2020, en el primer lugar se encuentra "Nadie Sabe Nada", conducido por los cómicos Andreu Buenafuente y Berto Romero; seguido de "Entiende tu mente" y "Meditada" (ambos de psicología y bienestar) y en cuarto lugar el programa de radio de humor "La vida moderna" de David Broncano. En el plano internacional, los podcast más escuchados han sido el programa cómico "The Joe Rogan Experience"; los podcasts informativos "TED Talks Daily" y "The Daily"; y "The Michelle Obama Podcast".