Omar Montes confiesa que hizo "mucha trampa" para ganar 'Supervivientes'

El ganador de 'Supervivientes', Omar Montes, es conocido por sus dotes de cantante, diseñador y buen compañero. En las últimas semanas se le ha visto mucho en la televisión por su gira para promover su último sencillo 'como el Agua'. El concursante maravilló a todos con su desempeño en el certamen, pero acaba de soltar una bomba que pone en duda su desempeño.

Montes confesó en 'Hoy no se sale' que ganó el concurso "a base de trampas. Hice muchísimas trampas para poder ganar". El concursante añadió que "perdí 300 kilos... antes era un oso amoroso y me convertí en Aquaman... bueno, en realidad fueron 15 o 20 kilos, que tampoco es que sean pocos". Los retos en el programa fueron tan duros que él "aún se despierta con sudores fríos recordando la fatiga que pasaba por no comer".

El presentador pidió más detalles sobre la confesión: "Cuando las cámaras no graban, ¿te comes un Kinder Bueno por la noche que te da alguien?". Montes no aclaró cuáles fueron las trampas que hizo porque la conversación cambió de rumbo. Lo que sí afirmó es que no las hizo en el tema de la comida.

Todavía no se sabe cuál será la próxima aventura de Montes en la pantalla, pero él dejó caer que le encantaría salir en la serie de Netflix 'Élite'. Entre bromas contó que se siente muy cómodo en ese ambiente porque repitió curso tres veces por su enamoramiento hacia una profesora.