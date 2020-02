¿Amiguismo, celos, nacionalismo...? Descubre cómo se eligen los Oscar

Ya no queda nada para los Premios Oscar. Pese a que cada país tiene su propia ceremonia de premios que galardonan las mejores obras del país, como los Goya en España, los BAFTA en Reino Unido o los César en Francia, son los Oscar por excelencia los premios cinematográficos más importantes a nivel mundial. Lo que muchos se preguntan en sobre quién recae la importante decisión de escoger a los ganadores. Pues bien, esta misión es responsabilidad de más de siete mil miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Las votaciones siempre son confidenciales, pero algunos medios de comunicación han conseguido que los jueces cuenten sus valoraciones del anonimato. Gracias a esto podemos conocer el razonamiento que siguen algunos de ellos a la hora de escoger el ganador de cada una de las veinticuatro categorías. A continuación, algunas de las revelaciones.

'Entertainment Weekly'

Este medio ha entrevistado a un director nominado a los BAFTA, una directora reconocida, un actor que ha participado en cine y televisión, una actriz sumamente conocida y consagrada que ha estado nominada en varias ocasiones a los Oscar, una productora que ha llevado al éxito series y películas, un guionista ganador de un Oscar y un BAFTA, un compositor cuyas bandas sonoras son sumamente reconocidas y nominadas, y una publicista respetada en la Academia por su contribución clave en varias campañas que le han permitido a actores ganar la estatuilla dorada.

Valoraciones sobre la categoría Mejor película:

La actriz : Escojo 'Érase una vez en Hollywood'. Me inclino hacia mis amigos, y Quentin es un amigo. Disfruté la película y su combinación de humor y emoción. El compositor: ... Una opinión controvertida es probablemente 'Historia de matrimonio', que no superó mis expectativas ... Tuve un gran problema con Scarlett Johansson. Querían que se viera como una madre promedio, no particularmente hermosa. Por ello su cabello era, no sé, cortado con tijeras y vestía con camisas holgadas. Y la realidad es que estaba exageradamente deslumbrante. No se sentía realista. Casi todas las actrices que conozco personalmente nunca darían este tipo de imagen al mundo exterior.

Valoraciones sobre la categoría Mejor director:

La actriz: Quentin Tarantino. Pensé que su dirección era genial. Odio cuando la cosa se pone demasiado violenta en sus películas y me encantó que no haya hecho eso en esta. Su uso de la música fue brillante y estoy celosa de que nunca haya estado en una película de Quentin, aunque él me dijo que lo estaría pronto.

Valoraciones sobre la categoría Mejor actriz de reparto:

La actriz: Me sorprendió que Jennifer López no entrara. La tenía en mi papeleta de nominados. Escojo a Laura Dern, a quien conozco desde que era un bebé. Su madre, Diane Ladd, es una de mis mejores amigas, por lo que tiendo a apoyar a mis amigos como me apoyaron ellos cuando yo estaba nominada al Oscar. Laura ha hecho papeles mucho más desafiantes que este pero, si este es el que eligen, por algo ha sido nominada. Creo que es su momento.

Valoraciones sobre la categoría Mejor guion original:

La directora: ¡Voto por 'Parásitos' otra vez! Realmente no me gusta '1917'. Y todavía no he visto 'Knives Out', aunque escuché que es fantástica. Pero, ¿es 'Parásitos'? Probablemente no. La actriz: Quentin es un amigo y tienes que apoyar a tus amigos o ¿qué sentido tiene?

Valoraciones sobre la categoría Mejor guion adaptado:

La actriz: voté por Greta Gerwig. Solo quería meterla de alguna manera porque la dejaron fuera del juego (en la categoría a Mejor director). Para una persona tan joven, ella es extraordinaria. Me encantó su guión y me sorprendió que la dejaran fuera.

Valoraciones sobre la categoría Mejor largometraje internacional:

El director: Mi favorita es Dolor y gloria', de hecho, en cualquier otro año hubiese ganado. Pero 'Parásitos' es demasiado buena. Así que, debido a que voté por 'Parásitos' en tantas otras categorías, escojo 'Dolor y gloria'. La directora confesó que le dio el voto a 'Dolor y gloria', solo porque 'Parasitos' tiene muchas otras nominaciones. El productor: Solo he visto 'Dolor y gloria' y 'Parasitos'. Así que escojo la segunda.

The Hollywood Reporter

En el caso de este medio de comunicación, tan solo se han entrevistado con una reconocida actriz de la cual no aportan grandes datos además de su importancia en el mundo del cine. Pero sus comentarios son igual confidenciales.

Valoraciones sobre la categoría Mejor película:

"'Mujercitas' está llena de actuaciones pésimas y fue confusa, además no tengo ni idea de por qué eligieron a cuatro actrices británicas para interpretar a chicas estadounidenses. (Nota de la redactora: Emma Watson y Florence Pugh son británicas, Saoirse Ronan es irlandesa-stadounidense y Eliza Scanlen es australiana). Si alguien además de Martin Scorsese hubiera dirigido 'El irlandés' no hubiese sido tan elogiado. Lo ha sido por sus años como director. 'Parásitos' está muy bien hecha, pero no aguanté verla una segunda vez y no creo que las películas extranjeras deban ser nominadas con las películas estadounidenses en la categoría de Mejor Película".

Valoraciones sobre la categoría Mejor director:

"Me gustó la dirección de Sam Mendes en '1917', pero pienso que Quentin hizo un gran trabajo y quiero que gane un director estadounidense. Los Oscar son una cosa americana; los ingleses ganan los BAFTA y los franceses votan por los franceses. Quentin Tarantino debería ser honrado por hacer una gran película estadounidense".

Valoraciones sobre la categoría Mejor actor:

"No me impresionó particularmente Adam Driver de en 'Historia de un matrimonio' Leonardo DiCaprio ya ha ganado un Oscar. Además, me encantó Jonathan Pryce, de 'Los dos papas', pero no sé si quiero dárselo al papa".

Valoraciones sobre la categoría Mejor actriz:

"No puedo votar por Scarlett Johansson por una historia que no era veraz. No votaré por Cynthia Erivo porque creo que deberían haber conseguido que una actriz estadounidense interpretara a Harriet, no una actriz inglesa. Charlize Theron hizo una buena imitación pero la verdadera Megyn me resulta irritante, así que también la encontré irritante a ella".

Valoraciones sobre la categoría Mejor actor de reparto:

"Voy por Brad porque no ha ganado antes".

Valoraciones sobre la categoría Mejor actriz de reparto:

"Me irritaba Florence Pugh en 'Mujercitas', ella es mucho mayor de lo que se supone que es su personaje. Algo ridículo. 'Tienes como 30 años, ¿por qué no eres un adulto?'. (Nota de la redactora: Florence Pugh tiene 24 años). Laura Dern era irritantemente exagerada. Si yo fuera su clienta en un caso de divorcio me había ido cinco minutos después de conocerla. Usualmente amo a Margot Robbie, pero realmente no me gustaba en Bombshell; era solo una caricatura. Ella estaba mejor en la película de Tarantino. Kathy Bates siempre es buena, pero en realidad no hizo nada memorable. Así que voté por Scarlett Johansson, aunque no me gusto mucho 'Jojo Rabbit', porque ella hizo algo diferente a lo que la he visto hacer antes".

Valoración a Mejor canción:

"Las escuché todas y no me gusta ninguna de ellas, incluso la canción de Elton John 'Love Me Again'. Si tuviera una pistola en la cabeza no podría cantar ninguna de ellas, a diferencia de las canciones de otras ediciones que todavía recuerdo".