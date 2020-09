El regreso de Andrea y Óscar a ‘La isla de las tentaciones’ ha provocado un aluvión de comentarios. Y así se reflejaba en el debate del programa de este domingo, presentado por Carlos Sobera. Con Fani y Rubén en plató, el reencuentro de los exconcursantes del programa de Telecinco era el centro de todas las miradas. El presentador anunciaba una noche cargada “de emociones y de imágenes inéditas”. Las cámaras del ‘reality’ captaban las imágenes de Andrea y Óscar en su primer acercamiento tras su ruptura.

Andrea era la primera en sincerarse con Sandra Barneda. La concursante aseguraba que se decidió a dejar a su anterior novio por Óscar en la edición anterior del programa porque se deja llevar por los sentimientos. “Aquí todo se magnifica, pasó lo que pasó y no me arrepiento”, confesaba. La presentadora se interesaba por cómo había concluido ese trío amoroso, a lo que Andrea respondía: “Lo que pasó al final es que aposté mucho por una persona que no fue como yo esperaba. Me llegaron muchas cosas, me enseñaron pruebas y me lo creí”.

De esta manera, la ahora pretendiente del programa afirmaba sentirse “decepcionada” por Óscar. Sin poder contener las lágrimas, Andrea se abría a Barneda: “He dado muchísimo por él como para que después hayamos acabado súper mal. Deje a mi ex por él”. Actualmente, según contaba, no mantienen ningún tipo de contacto. “Hasta hace nada hablábamos todos los días y ahora no tiene interés en verme”, desvelaba. Un mes después de su ruptura con Óscar, Andrea aseguraba estar dispuesta “a pasar página”. “Por eso he venido como pretendiente. Espero que los chicos se dejen llevar y a ver qué pasa”, admitía.

Unos momentos más tarde, Óscar se presentaba en el set donde Barneda entrevistaba a Andrea. El malagueño no empezaba con buen pie su reencuentro con su ex ya que le recriminaba que no se levantara a saludarle. “Esperaba que tuviera educación por lo que hemos vivido”, declaraba. Ahí empezaba un cruce de acusaciones entre los ahora tentadores. “Yo me enamoré, pero creo que ella no. 24 horas después de empezar conmigo te liaste con tu exnovio”, le decía Óscar, visiblemente molesto. Andrea se defendía: “Él ha quedado con muchas tías. A mí me sigue gustando Óscar, y yo a él también, pero él es un mentiroso”.

Tras comprobar que no hay oportunidad a una reconciliación, Sandra Barneda reflexionaba sobre el programa: “Sois un ejemplo de que el amor llega en la isla. El amor es así, a veces funciona y a veces no”. De vuelta en el programa, Óscar aseguraba estar “abierto al amor”. E iba más allá: “Quiero disfrutar y dejar el tema de Andrea apartado. Yo he venido a enamorarme, a por todas”. También Andrea se mostraba dispuesta a buscar el amor en el programa que le ha visto nacer mediáticamente. “Esta princesa sigue buscando a su príncipe”.