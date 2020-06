Pablo Alborán ha querido dar un paso al frente públicamente sobre su homosexualidad y ha confesado que es gay. "Estoy aquí para contaros que soy homosexuall. Que no pasa nada. Que la vida sigue igual", ha dicho en un emotivo vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram, donde también ha lanzado un mensaje de libertad y en contra del odio. "Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era", ha añadido.

"Tengo algo que deciros...", ha sido el mensaje que ha compartido junto al vídeo en el que ha empezado reflexionando sobre la importancia del amor y todo lo que ha pensado durante "estos tiempos en que todos nos sentimos extraños". "Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace mas fuertes y mejores y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal", comenzaba el cantante malagueño.

Alborán ha reivindicado su anuncio público porque quiere que hoy su grito se haga más fuerte y tenga "más valor y más peso". Ha defendido que siempre ha luchado "en contra de toda expresión que vaya en contra de la libertad y del odio"

Pese a hacer este anuncio público ahora, el cantante ha reconocido que seguramente muchos "ya lo sabían o se lo imaginaban" y que nunca se ha sentido "discriminado", ni por su familia ni por su compañía discográfica. "En mi casa, en mi familia, siempre me he sentido de amar a quien yo he querido", ha asegurado el cantante, pero reconoce que no es igual de fácil para todos y espera que esto les haga el camino más fácil, pero, sobre todo, lo hago por mí".

"Siempre he escrito canciones que hablan sobre tí, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor, siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras, sin importar el género, la edad o incluso el idioma porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones", ha continuado.

"Intentaré seguir haciendo mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas y con un respeto absoluto a la profesión y al público", finalizaba el vídeo y se ha despedido con un gracias a sus fans por su "cariño y apoyo incondicional".