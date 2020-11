Pablo Motos 'se viene arriba' y amenaza con hacer una incursión en la política

El plató de ‘El Hormiguero’ recibía este martes la visita de Carmen Machi. La actriz acudía al programa de Pablo Motos para hablar de sus últimos proyectos en el cine y en el teatro. “Qué alegría me da siempre verte, Carmen”, comentaba el presentador al inicio de la entrevista, un encuentro muy divertido, como no podía ser de otra forma, al contar con “una de las mejores actrices de comedia de nuestro país”, como así la presentaba Motos.

Aprovechando la presencia de la actriz, Pablo Motos se ha dirigido a cámara para hacer una reivindicación sobre la cultura, especialmente sobre el teatro y el cine. "No se han registrados contagios ni en cines ni en teatros, pero lo curioso es que es lo primero que confinan", afirmaba. El valenciano se mostraba en contra de las restricciones que han afectado a este sector de la cultura: "Igual deberían cerrar los sitios donde hay problemas y no donde no hay problemas".

También Carmen Machi apoyaba estas palabras del presentador ya que, según contaba, su experiencia le dice que con el toque de queda también se aseguran de que las personas que acuden al cine o al teatro no se reúnan después, como así afirmaba hace unos días el ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Con el toque de queda ya no hay esas reuniones de después del cine o teatro", aseguraba Machi, que actualmente recorre España con la obra de teatro ‘Prostitución’.

La actriz animaba a la audiencia a ir al teatro, al que califica como “un lugar seguro”. “El teatro es muy extraño, es emocionante. La gente no va con miedo, va con muchas ganas, y se emociona al ver que la vida continúa con los placeres que había antes. Todos van con mascarilla y guardan la distancia”, explicaba la invitada. Tras el mensaje de la actriz, Motos reiteraba su apoyo al sector: “Tengo la sensación de que hay una especie de ruleta rusa apuntando a las salas de cines y no nos damos cuenta de lo importante que son las salas de cine en nuestras vidas”.

Siguiendo con la reivindicación de la cultura en tiempos de pandemia, Pablo Motos no se ha cortado a la hora de dirigirse a la clase política de España: “Necesito quedarme a gusto y creo que, en este momento de tanta tensión y desesperación, cualquier cosa que te emociona y te hace sentir te calma y te pone en paz con la realidad”. Así mostraba su apoyo al gremio de Carmen Machi. Y, por si no quedaba claro, lanzaba una indirecta muy directa a los responsables de la gestión de la pandemia: “Y lo digo para los políticos, que se les olvida y les viene bien que se lo recuerden”. Ante su tono entusiasta, el presentador bromeaba con su incursión en la política: “Dos coronavirus más y me presento a la política”.