Pablo Motos cerraba este jueves una semana más de ‘El Hormiguero’ con una reflexión: “La incertidumbre se nos ha quedado dentro”. Así es cómo el presentador cree que la pandemia del coronavirus ha afectado a la sociedad. Por ello, aportaba un ejemplo que decía que un pez, durante un experimento, llegó a estar cuatro años nadando siguiendo su propia sombra. “Si un pez puede estar en modo de supervivencia cuatro años, imagínate los humanos”, esa era la conclusión que Motos lanzaba a la audiencia.

Ya en la mesa del programa, el valenciano presentaba a Marron, Luis Piedrahíta y El Monaguillo, con quienes ha comentado las últimas noticias del coronavirus. “Ha saltado la polémica un día mas, Pedro Sánchez ha puesto a su mejor amigo en una nueva dirección que ha creado”, anunciaba Motos a sus colaboradores. Les comentaba que “un amigo de la infancia” del presidente “va a ser director general”. E ironizaba sobre este tema: “Siempre que hay estas cosas la gente dice ‘enchufado, enchufado’, pero aquí igual hay mucho que callar”.

Aún así, el presentador no ahondaba en el tema ya que, según aseguraba, no estaba en condiciones de criticar a Pedro Sánchez porque él consiguió uno de sus primeros trabajos gracias a su padre: “Yo también fui enchufado. No puedo hablar mal de Pedro Sánchez porque también fui enchufado”. Pablo Motos pasaba a detallar esta anécdota: “Mi padre era cocinero del hospital municipal de Requena (Valencia). Yo era director de Radio Requena. Mi padre decía que eso era una gilipollez, que no iba a llegar a nada, entonces me consiguió un trabajo de limpiacristales”.

“Por las mañanas llevaba traje como director de la radio y por las tardes me ponía el mono y a limpiar cristales”, confesaba Motos. Además, el valenciano bromeaba con sus compañeros: “Mi primer día de director de la radio llevé un maletín y no llevaba nada dentro”. A continuación, daba la bienvenida a Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, que han tenido coronavirus. “Lo cogió primero Dabiz. Y viviendo con él era raro que no lo tuviera. Me hicieron las pruebas y salió que tenía anticuerpos”, afirmaba la presentadora. Sin embargo, el cocinero lo pasó peor que su pareja: “Yo me tiré casi un mes sin olfato ni gusto”.

Pedroche lanzaba un mensaje de prudencia a la audiencia: “Yo quiero que la gente vaya poco a poco. Todos tenemos muchas ganas de volver a la nueva normalidad, pero no hay prisa”. Además, Daviz confesaba que el cierre de sus restaurantes por la crisis del coronavirus no ha sido fácil. “Recuerdo que en el ultimo servicio se me saltaban las lágrimas porque no sabía qué iba a pasar”, afirmaba. Según el chef, “los restaurantes, en general, viven muy al día. Cerrar dos restaurantes en Madrid y uno en Londres genera muchas dudas”. Así, el cocinero lanzaba un mensaje optimista: “De alguna forma, saldré adelante. Confío en mi capacidad de reinventarme y levantarme cada vez que me he caído”.