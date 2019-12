Pablo Motos carga contra Pedro Sánchez: "Nos vende algo que no es normal"

La situación política en España causa grandes pasiones entre los detractores y defensores de unos y otros. Con motivo de la visita de Miguel Ángel Revilla al plató de ‘El Hormiguero’, Pablo Motos ha mantenido una conversación sincera sobre las idas y venidas de las negociaciones entre Pedro Sánchez y el resto de formaciones políticas que le pueden revalidar en el cargo.

El presidente de Cantabria ha confirmado que este martes ha mantenido una llamada telefónica con el líder del PSOE. Entre otras cosas, el presidente en funciones le ha prometido "que habrá tren y habrá unidad de España", algo sobre lo que ha mencionado que se fía. "Si te lo dice un presidente…", comentaba. También sobre la llamada de Sánchez con Quim Torra ha dejado claro su postura: "Nos ha usado de tapadera para hablar con el otro".

No solo Revilla ha opinado sobre los asuntos políticos de España. Pablo Motos, a lo largo de su conversación con el cántabro, ha expresado claramente su descontento con las acciones llevadas a cabo por Pedro Sánchez: "Nos quiere vender una cosa como normal cuando no es normal". "Siempre se ha negociado con los independentistas, pero no así", afirmaba sobre el conflicto catalán.

Según Motos, "se está negociando el indulto de los presos", algo en lo que Revilla no está de acuerdo. "No, no pueden hacerlo", respondía el invitado, que explicaba que "el PSOE es un partido muy español, son centralistas, de toda la vida, no son sospechosos de separatistas". Y le lanzaba un mensaje al presentador: "No seas radical". Pablo Motos no se ha mostrado muy convencido con el comentario del cántabro. “Gobernar una nación con una gente que quiere destruir esa nación…”, respondía el presentador, evidenciando su oposición a las negociaciones de Pedro Sánchez con los independistas catalanes.