“Estoy encontrando a mucha gente que, a raíz del coronavirus, se está replanteando cosas de su vida”. Así arrancaba Pablo Motos este miércoles una nueva entrega de ‘El Hormiguero’. Debido a esto, el presentador se lanzaba a hablar sobre “la decisión”, que “es una de las cualidades mas poderosas del ser humano”. Según contaba Motos, “por eso nos aterra tomar decisiones. Nos da mucho miedo las consecuencias”. Aunque parece lo contrario, el valenciano explicaba que las pequeñas decisiones se toman en menos tiempo que las grandes.

Entre las decisiones más importantes que se puede replantear la gente, según afirmaba, estaba el “cómo voy a ser como persona”. Este tipo de decisiones “se pueden cambiar, es un poder que lo tenemos todas las personas”. Además, Motos aseguraba que “otra decisión importante es arriesgarse”. Y el presentador aportaba un ejemplo en primera persona: “A mí me dijeron que no podía hacer televisión porque no tenía mandíbula y mi cara no tenía personalidad. Fue una persona muy importante. Imaginaos lo que me limitó esa persona”.

Esta confesión sorprendía a Nuria Roca, Juan del Val y Marron, que acompañaban a Motos en la mesa del programa, y se preguntaban cómo alguien le pudo decir eso al presentador de ‘El Hormiguero’. Como conclusión, Motos explicaba que, como en su caso, este tipo de comentarios y juicios se pueden superar. Eso sí, para lograr conseguir las metas “hay que trabajar mucho. Y prepárate para que te digan que no. No importa las veces que te digan que no, sino cuando te digan que sí”.

Tras este debate sobre las decisiones y el caso particular de Pablo Motos, el presentador pasaba a comentar las últimas noticias sobre la pandemia del coronavirus. En este caso, comentaba las multas que las autoridades están poniendo a las personas que se saltan las recomendaciones del estado de alarma. “Si no nos ponen restricciones, es decir, multas, no hacemos caso”, respondía Nuria Roca. Ante esta reflexión, Motos afirmaba que “a lo mejor no estaría mal conservar un poquito el miedo” al Covid-19. “Lo de las multas sí que no va a bajar, eso ha venido para quedarse, porque la multa recauda”, zanjaba el presentador.