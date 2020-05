Pablo Motos: "Cuando estemos en la fase uno, esto va a ser Sodoma y Gomorra"

“Hoy os quiero hablar del efecto placebo”, comentaba Pablo Motos al inicio del programa de ‘El Hormiguero’ de este martes. Según explicaba, hay un estudio que recoge algunas experiencias en pacientes que se les ha hecho creer que han sido tratados médicamente, cuando no ha sido así, y se han curado. “A un hombre le diagnosticaron cáncer de esófago con metástasis. Al poco tiempo se murió y descubrieron que no tenía cáncer, sino que se murió porque pensaba que se moría”, aseguraba el presentador.

Motos haría referencia a este estudio y aseguraba que “se estima que, aproximadamente, el 30% de las curaciones en medicina son por el efecto placebo”. “No se sabe por qué, pero cuanto mas altas son tus expectativas de que te estás curando, más rápido te curas”, afirmaba. El valenciano contaba que “hay una cosa que funcionan mejor incluso que las pastillas que no llevan nada: las agujas que no llevan nada”. “¿Hasta que punto nuestra mente controla nuestro cuerpo?”, se preguntaba Motos, una cuestión para la que aún no hay respuesta. “Dadle una vuelta a la idea de que nuestros pensamientos, a lo mejor, no son tan inofensivos”, concluía con su exposición.

En la mesa del programa se ubicaban Cristina Pardo, Marron y Yibing para comentar la actualidad. “Este fin de semana, en la fase cero en Madrid, la policía ha intervenido 400 fiestas y 97 botellones”, introducía el tema Pablo Motos, que se mostraba sorprendido por los datos. “Cuando estemos en la fase uno, esto será Sodoma y Gomorra”, aseguraba ante los colaboradores. A continuación, se preguntaba “¿No os sentís frustrados al ver que la gente no se da cuenta de lo grave que es esto? De verdad, nos metéis en un lio”. Cristina Pardo llamaba a los espectadores a la prudencia ante la actual pandemia de coronavirus.

Motos condenaba estos actos y comentaba que la próxima semana será importante para conocer en qué punto se encuentra la expansión del virus: “Creo que será importante los datos del próximo martes, que tendremos un pequeño mapa de la situación. Sabremos si la desescalada ha provocado que volvamos hacia atrás”. Además, aconsejaba a los ciudadanos: “Es tan importante ahora que hagamos las cosas bien. Y que movamos el dinero. Los establecimientos que están abiertos… Hay que mover el dinero”

Ante el paso de algunas comunidades a la fase uno y el estancamiento de otras en la fase cero, Pablo Motos preguntaba: “¿Cuál es el problema aquí? ¿Los sabios anónimos o las normas no están claras?”. “No es comprensible que no digan quiénes son los miembros del comité científico”, contestaba Cristina Pardo. Unas palabras que Pablo Motos subrayaba y pedía, una vez más, que se identifique al comité de especialistas que aconsejan al Gobierno en la crisis del coronavirus. “Esta carrera en la que se han metido algunos presidentes autonómicos… No me parece que, en este momento, sea culpa de nadie que en este momento haya algunas comunidades que no pasen a la fase uno. No entiendo a los presidentes autonómicos”, confesaba Pardo.