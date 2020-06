Pablo Motos cuestiona a Simón y las redes sociales se vuelven en su contra.

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha causado revuelo en las redes sociales tras poner en duda las recomendaciones de Fernando Simón para abordar la 'nueva normalidad. El epidemiólogo y portavoz de la crisis de la Covid-19 en España aseguró hace unos días que "no serviría de mucho" obligar a los turistas a someterse a test el virus en sus países de origen. Pero, para Motos, esta es la mejor medida y Simón "debe de ser el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada. No lo entiendo".

"Es alucinante lo de las medidas del aeropuerto, sin embargo, ahí están, nadie las cambia", criticó Motos. Y es que Simón argumentó en su rueda de prensa de este lunes que la realización de PCR antes de salir de viaje puede detectar algún caso, "pero si la prueba está hecha una semana antes no implica que tras el viaje no estés infectado". Pero, esto no convenció a Motos, que ya ha mostrado en varias ocasiones su rechazo hacia la gestión del epidemiólgo. En abril se refirió a él como "ese hombre parece que lleva varios días durmiendo en un coche".

La periodista Cristina Pardo lanzó argumentos a favor de las autoridades: "Yo en esos casos lo que me pregunto es que si han optado por esa alternativa, que es realmente peligrosa para nosotros y para los turistas que nos visitan, es porque la alternativa era peor". Pardo recalcó que mantener cerradas las fronteras y evitar la llegada de turistas podría "llevarnos a la quiebra". Pero, el daño ya estaba hecho.

Las redes sociales han criticado las palabras de Motos tras considerar que el presentador no tiene las competencias para ahondar sobre estos temas.

#jeanetteeh ¡¡¡Es alucinante!!! Pablo Motos, si te informaras sabrías que las medidas adoptadas en los aeropuertos son concensos con los demás países, que han adoptado las mismas y hacer PCR'S masivos en destino colapsaria las terminales pues tardan sobre 4 horas los resultados — manolo baena (@manolobaenagarc) June 23, 2020

Que pena que Pablo Motos dejara de ser presentador para ser epidemiologo y tertuliano político. — Consuelo (@elkequedejoe) June 23, 2020

El "cuñao" Pablo Motos critica a F. Simon por las medidas de contención en Barajas ¿sabe que son las consensuadas por el conjunto de países de la UE? — Gatoi (@Gatoi2014) June 23, 2020

en respuesta a @_pablomotos, no te critico, pero si te digo que no tergiverses y no mientas, Fernando Simón no ha dicho nunca que los PCR no sirven para nada, ha dicho los que se hagan a los turistas en origen,¡¡que es muy distinto!!al lado de Simón eres un ignorante total https://t.co/bnmvuXf8N4 — alcarreño54 (@joferogar) June 23, 2020

La Comunidad de Madrid reclamó al Gobierno central este martes que incremente las medidas de control a viajeros en el aeropuerto de Barajas con un plan específico y, para ello, propone poner en marcha un dispositivo del SUMMA destinado 24 horas en el aeródromo, que se encargaría de realizar pruebas PCR en casos que detecte Sanidad Exterior y de su traslado para aislamiento. Además y para garantizar dicho aislamiento de esos casos importados de carácter leve, el Ejecutivo autonómico plantea su derivación a hotel medicalizado, una fórmula que ya utilizó en el pico de la pandemia.

Así lo plantea el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en una nueva carta dirigida al ministro del ramo, Salvador Illa, para insistir en la "honda preocupación" del Ejecutivo autonómico "ante el riesgo que implica no adoptar de forma inmediata medidas efectivas de prevención y contención" que contribuyan a evitar la llegada de casos importados de Covid-19 al aeropuerto de Barajas.