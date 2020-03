Pablo Motos en 'El Hormiguero': "No es bueno tomar coca para el coronavirus"

El plató de 'El Hormiguero' recibía este lunes la visita de José Ramón de la Morena. En su primera aparición en el programa, el periodista acudía para hablar de 'El Transistor', el programa radiofónico deportivo que presenta en Onda Cero. "Según entraba, todo el mundo me deseaba suerte. Venía acojonado", bromeaba el invitado al inicio de la entrevista. Tras cuatro décadas en la profesión, José Ramón de la Morena desvelaba grandes anécdotas relacionadas con el deporte y las estrellas que ha entrevistado.

"Fuiste uno de los primeros periodistas deportivos en decir de qué equipo era", comentaba Pablo Motos al invitado, que asentía y aseguraba que "fue una insensatez ingenua". Declarado públicamente como seguidor del Club Atlético de Madrid, De la Morena explicaba que fue su ingenuidad la que le hizo responder con sinceridad ante la pregunta. Sin embargo, al contrario de lo que se podía esperar, no le ha venido mal en su carrera. "¿Eres anti madridista?", preguntaba el presentador. El invitado lo negaba: "No, porque me va muy bien cuando gana el Madrid. Hay más audiencia".

El periodista afirmaba que en la presente temporada de la Champions League "ojalá llegaran a una semifinal todos los equipos españoles, pero tiene mala pinta". Gran conocedor del deporte español, De la Morena confesaba que el ciclista Pedro Delgado es el deportista que más le ha marcado e impactado. "Considero que fue el primer deportista que nos hizo creer que podía venir una generación de deportistas de la que sentirnos orgullosos", explicaba. El invitado del programa también bromeaba con Motos sobre cuál de los dos había hecho más entrevistas. "A mí me cuesta trabajo tenerlos (a los deportistas)", revelaba De la Morena.

La entrevista también tocaba uno de los temas de más actualidad: el coronavirus. Pablo Motos aprovechaba para lanzar un mensaje de concienciación sobre la enfermedad. "Yo sospechaba de Trump. Ese no tiene buenas ideas", comentaba De la Morena sobre el posible origen del virus. El presentador animaba a la audiencia a informarse "diez minutos en la web de la Organización Mundial de la Salud" porque "hay que decir la verdad". Según explicaba Motos, no hay que tomarse la enfermedad tan en serio ni tan a la ligera. "Dejaros de vídeos de YouTube y de cosas extrañas. Hay que ir siempre a las fuentes oficiales", puntualizaba.

"Es verdad que agobia mucho el dato de la cifra de muertes, pero es necesaria para que la gente se lo tome en serio", afirmaba el presentador, que aportaba más datos: "Si todo fuese bien, tendríamos una vacuna en un año. ¿Cuál es el peor escenario? Que se convierta en una pandemia". También aprovechaba para desmentir rumores: "No es bueno tomar cocaína para curar el coronavirus, se han dicho muchas gilipolleces". "Me estás acojonando", respondía De la Morena ante la información aportada de Motos sobre el coronavirus.