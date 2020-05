Pablo Motos lanza un mensaje a "los críticos de Twitter" en ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero’ arrancaba este lunes una nueva semana con una reflexión de Pablo Motos sobre “la neurogénesis”, que según contaba, es la creación de nuevas neuronas para hacer algo. “Si eres capaz de hacer algo durante 25 días seguidos, como hacer deporte, no ponerte histérico… Eso se va a convertir en un hábito”, comentaba el presentador. Motos explicaba que se podía obtener “el hábito de no enfadarse” a través de un truco con una goma: “La idea de la goma es que os la pongáis en la mano derecha”.

“La idea es que no te quites la goma hasta estar diez días sin enfadarte. Si te enfadas te la quitas y la cambias de muñeca. La idea es conseguir no enfadarte”, explicaba Motos. El valenciano demostraba con una goma en su muñeca que él mismo había comenzado a realizar esta práctica. “Si eres capaz de hacer algo durante 25 días seguidos, se convierte en un hábito”, aseguraba. Tras esta reflexión, Motos se reunía con El Monaguillo, Luis Piedrahíta y Marron para comentar la actualidad. “La palabra del fin de semana ha sido desescalada”, comenzaba el presentador, que bromeaba sobre las fases de la desescalada del confinamiento.

“Los que no hemos pasado de fase estamos un poco… Ahí”, aseguraba el presentador. Con este planteamiento Motos se preguntaba por cómo se iba a llevar a la práctica las fases: “Tengo curiosidad por ver cómo se traducen las recomendaciones en la realidad, en la playa”. El presentar volvía a manifestar su descontento con el Gobierno por mantener en el anonimato de “los sabios” que determinan las recomendaciones de la desescalada. “Son sabios, pero no se saben quienes son. Así se vale todo, lo malo para ti y lo bueno para mí”, comentaba.

La semana de invitados la inauguraba Julián López, que, según aseguraba Pablo Motos, había tenido que cancelar su aparición en el programa “dos veces por el coronavirus”. “Ahora he podido, aunque sea virtualmente”, contestaba el invitado, que confesaba haber estado parte del confinamiento “solo total en casa”. La soledad y el encierro en su vivienda no ha sido una gran contrariedad para el actor. “Llevo bien estar en casa, pero ya no tanto”, bromeaba. Entre otras anécdotas, Julián López confesaba que durante su infancia tocaba la trompa. Pablo Motos se sentía identificado al ser también “un músico de banda”.

Tras la entrevista al actor, Pablo Motos se sometía a una rueda de preguntas de Trancas y Barrancas. En una de ella, se interesaban por los conocimientos del presentador sobre las redes sociales, en especial de Twitter. “Puede que resulte patético y dé alas a la gente que critica en Twitter, pero no he conseguido entrar a Twitter”, confesaba el presentador. Aseguraba que lo había intentado varias veces buscando Twitter en Google, pero no había podido hacerse una cuenta: “No tengo idea de cómo va. Sé que hay una cosa que se llama hilos”.