Pablo Motos pide "un par de metros más para las terrazas" en la desescalada. 

Pablo Motos comenzaba la semana de 'El Hormiguero' con una reflexión sobre "sueños y pesadillas". El presentador se preguntaba "¿Por qué estamos teniendo sueños y pesadillas tan raros?", una cuestión que respondía haciendo referencia a un estudio de Harvard. "Al dejar de salir a la calle, los días se repiten y nuestros sueños se han quedado sin inspiración, sin ideas. Y los mezcla un poco con el miedo del pasado", comentaba Motos. Según este estudio, "el estrés y la falda de actividad física hace que la calidad del sueño es peor". Como solución, Pablo Motos aseguraba que "los sueños se pueden guionizar". "A mí solo el hecho de saber este dato, a mí se me han pasado las pesadillas", confesaba.

Tras estos comentarios, el presentador se sentaba junto a Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahíta para analizar la actualidad del día, que pasaba por la desescalada del confinamiento. "Las terrazas se van a abrir al 50%", comentaba Motos a los colaboradores. Según afirmaba, "vamos a estar tomando algo con muchas mesas vacías y cien personas esperando, con la presión de la gente esperando". Además, animaba a los responsables de llevar a cabo esta fase de la desescalada a tener "un poco de gentileza" con los dueños de las terrazas: "Que le den un par de metros más a las terrazas".

La conversación sobre la desescalada daba paso a un momento más distendido en el que el presentador recordaba cómo fue su primera comunión. "Yo iba de Luis Aguilé", bromeaba Motos sobre el traje que llevaba. "Era la Biblia en nácar, con el rosario y voy vestido de un señor de traje de un casino", comentaba describiendo la fotografía que se podía ver en los monitores del plató. "Mirad la cara de tristeza. Ese día estuve muy triste. El collarín (el cuello alto) es la razón por la que lo estaba pasando mal", afirmaba el presentador entre risas.

Las imágenes del presentador en su primera comunión causaban las risas de los colaboradores, que le preguntaban sobre cómo se produjo esta imagen. "No teníamos nada. La ilusión era ir de marinero. Entonces, el día de la comunión me sueltan esto, y no el traje de marinero", explicaba Motos. Según confesaba sobre su traje de comunión, "lo compraron en el sitio más barato, llamado 'Miniprecio', el sitio más barato de lo más barato". Vestido con un jersey que "daba un calor y rascaba de una forma importante", el presentador revelaba así cómo vivió su primera comunión.