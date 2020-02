Pablo Motos revela en ‘El Hormiguero’ cuál es el objeto más valioso de su casa.

Mamen Mendizábal abría este lunes la semana de invitados en ‘El Hormiguero’. La periodista acudía al plató de Pablo Motos para hablar de ‘Palo y astilla’, el nuevo programa que presentará en La Sexta y en que cada semana un personaje popular rinde tributo a sus padres a través de sus recuerdos. “El primero que vamos a emitir es uno de Iñaki Gabilondo”, comentaba Mamen en la entrevista. En ‘Palo y astilla’, según explicaba, los espectadores pondrán ver “aquellas cosas que no le dijimos a nuestros padres” y el valor que estos tienen en la vida.

La presentadora destaca de su nuevo programa “aquello que vivimos con nuestros padres”. También Pablo Motos abría su corazón ante la invitada, que le preguntaba con cuál de sus progenitores se quedaba. “Yo me quedo con mi madre”, respondía el presentador. Y ahondaba en detalles: “Cuando se murió, no te lo crees. Yo no quería tener nada de sus pertenencias. Y luego mi hermana me dio alguna cosilla, sobre todo una fotografía de mi madre embarazada de mi. Es lo más valioso que tengo en casa”, afirmaba Motos.

En un repaso por las fotos de su infancia, Mendizábal explicaba que en su programa ha vivido de cerca cómo “remueve ver lo que tienes de ellos en el corazón, los valores que han quedado para siempre”. “¿Qué invitados te han dado el sí?”, se interesaba Motos por los rostros conocidos que pasarán por el programa. “Si a mí me lo preguntaran, me habría costado abrir mi intimidad de esa manera”, contestaba la periodista, que, según su opinión, el programa dedicado a Gabilondo es uno de los que más le ha marcado. “El padre de Gabilondo le enseñó a no odiar”, confesaba la invitada.

Precisamente, el programa dedicado al periodista vasco, según confesaba Mamen, ha sido el único en el que no ha podido evitar soltar alguna lágrima. Arancha Sánchez Vicario es otra de las celebridades que han mostrado su intimidad familiar en ‘Palo y astilla’. En su caso, según comentaba la presentadora, “una reconciliación, cuando te has abierto en canal ante la opinión publica, es complicado”. “La historia de Arancha es la de un juguete roto. Está necesitada de dejar de ser la mala de la película. Tiene ganas de resarcirse”, explicaba a la audiencia sobre la extenista.

Acostumbrada a ser la encargada de hacer las preguntas a sus invitados, Mamen se mostraba tímida a la hora de mostrar sus sentimientos. Ante su timidez, Pablo Motos intentaba sacar el lado más desconocido de su invitada, que confesaba que “no tengo mucha mermelada”, haciendo referencia a su personalidad. “¿Eres romántica?”, cuestionaba Motos a la periodista, que desvelaba que “poco, dejo que los demás lo sean”. Eso sí, Mamen revelaba que se califica como “mística, en el sentido de buscar el sentido de la vida”. Incluso destacaba esta característica por encima del sentimental. “Tengo un lado místico, más que el romántico”, explicaba.