Pablo Motos sorprende al actor Mario Casas con un regalo de lo más curioso

Pablo Motos recibía este martes a un invitado muy especial en ‘El Hormiguero’: Mario Casas. El actor visitaba el plató del programa por vigésima vez, vigésima primera si se tiene en cuenta la visita en línea durante el confinamiento, lo que le hacía acreedor del título de ‘invitado infinity’. Mario Casas visitaba el espacio de Antena 3 para presentar su nueva película, ‘El practicante’, que se estrena el próximo 16 de septiembre en Netflix.

El invitado, además de una taza y una silla dorada, recibía un reloj muy especial. “Es de los buenos”, comentaba Trancas al ver un primer plano del regalo. Mario Casas, sorprendido, agradecía a Motos el detalle. “Madre mía”, afirmaba al ver el reloj. Tras este gran recibimiento, el actor contaba los detalles de la película que está a punto de estrenar. En ella, Casas interpreta a un técnico en emergencias al que un accidente le cambia la vida. Condenado a una silla de ruedas, convertirá la vida de su pareja en un infierno cuando sospecha que le es infiel.

“Los psicópatas son muy egocéntricos”, bromeaba Motos tras ver el tráiler de la película. Para este papel, Mario Casas ha tenido que transformarse físicamente, algo que llamaba la atención del presentador. “Eres el tío mas guapo de España y no paras de ponerte mas feo”, comentaba Motos entre risas. Este halago pillaba por sorpresa al actor, que se sorprendía ante las muestras de cariño del valenciano. “Hoy te veo tierno”, bromeaba Casas. “Es que es verdad que eres muy guapo”, remataba Motos.

Sobre este aspecto, el actor se mostraba muy tímido. “Al final, yo me miro en el espejo y no me veo de esa manera. No me levanto y me miro en el espejo y digo ‘mira qué guapo soy”, aseguraba Casas. El actor comentaba a Motos que su objetivo no es el de ser guapo en pantalla: “Yo lo que quiero es seguir trabajando, crear personajes distintos. Me he dejado la vida y he hecho lo mejor que he podido para que la gente disfrute en la película”. El invitado, amigo de Motos, se mostraba tan cómodo en la vuelta de ‘El Hormiguero’ que incluso se arrancó a cantar ‘Un sorbito de champagne’ con el presentador a al guitarra.