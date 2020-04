Pablo Motos y Rosalía se comprometen a un curioso reto tras el confinamiento

Como viene siendo habitual durante las últimas semanas, Pablo Motos arrancaba este miércoles ‘El Hormiguero’ con una reflexión: “Me gustaría pensar un segundillo en voz alta sobre el dinero, sobre cómo la gente va a salir adelante”. El presentador afirmaba que “no nos hemos dado cuenta todavía a lo que nos estamos enfrentando” y que la pandemia del coronavirus “no es una cosa puntual”. Motos explicaba que, desde su punto de vista, “tenemos que empezar a pensar en cómo voy a tirar hacia delante a partir de ahora”.

En conversación con Marron, Luis Piedrahita y El Monaguillo, Pablo Motos hacía una confesión que sorprendía a sus colaboradores. “Te voy a contar una cosa que no debería. El sábado dije: ‘Voy a pillarme un pedo’. Fui a la nevera y empecé a comer helado con pan. Se me ocurrió que se podía hacer un bocadillo”, comentaba entre risas el presentador.

A continuación, el programa conectaba en directo con Rosalía, que permanece confinada en Miami, en casa de su manager. La cantante sorprendía con un nuevo corte de pelo luciendo flequillo. “En situaciones limites como esta empiezo a pensar en belleza y me ha dado por coger la tijera y cortar”, confesaba. Sobre la cuarentena en Estados Unidos, Rosalía explicaba que “nos ha cambiado los planes a todos. En Florida es oficial que tienes que estar en casa hasta mayo. Ya llevamos semanas encerrados, pero ahora es oficial. Ya no ves a la gente en la calle, la gente está concienciada”.

A pesar del confinamiento, la artista aseguraba estar en permanente contacto con su familia, en especial con su hermana. Pablo Motos se interesaba por cómo ocupa las horas en casa, a lo que Rosalía respondía: “Estoy aprendiendo a cocinar, a hacer brownies, a hacer toques de fútbol… Por las mañanas hago mis ejercicios de canto, y luego ya a hacer brownies, a hacer música, y cuando me estanco hago toques”. La intérprete de ‘Malamente’ confesaba que para ella “hacer música es vital. El arte a mi me ayuda a sobrellevar situaciones difíciles”.

“Tengo mucha energía y me gusta estar mucho en la calle. Esto nos ha cambiado los planes a todos, pero hay que intentar darle la vuelta. Me está sirviendo para reflexionar y tomarme con más calma los siguientes proyectos. Intento pensar de forma positiva. Es el momento para ser respetuosos con la gente de alrededor y tener paciencia”, aseguraba Rosalía. La invitada de la noche, que confesaba estar preparando su nuevo álbum, aseguraba al presentador estar deseando visitar de nuevo el programa. Como respuesta, Motos le proponía un trato: “La próxima vez que vengas me cortas el pelo”. Sin pensárselo mucho, Rosalía aceptaba el reto y se mostraba con ganas de hacerlo. “Una promesa es una promesa”, zanjaba el presentador tras concluir la videollamada.