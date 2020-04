Pablo Motos y su pasado como estrella de la música: "He dado muchos conciertos".

Pablo Motos comenzaba este miércoles un nuevo programa de ‘El Hormiguero’ exhibiendo su faceta más zen. “Voy a enseñar un par de posturas de yoga”, comentaba el presentador, que procedía a explicar estas técnicas. Conocedor de la materia, Motos explicaba que “cuando llegas a esta postura, todo el mundo sabe que llega la hora de la verdad, quita la ansiedad”. La llamada postura ustrasana tiene una duración de “30 segundos muy malos, pero luego todo es paz”. Motos invitaba a los espectadores a seguir sus indicaciones ya que, gracias a hacer esta postura, “si estás muy mal, si has tenido un mal día, lo haces y después de esto se calma mucho la mente, os encontráis mejor”.

Luis Piedrahita, El Monaguillo y Marron acompañaban al presentador en esta particular clase de yoga, aunque sin mucho éxito. A continuación, los cuatro se sentaban en la mesa del programa y se sinceraban sobre su infancia y adolescencia, siempre con un toque de humor. Entre otras revelaciones, Pablo Motos sorprendía al confesar su pasado como artista: “Yo he dado muchos conciertos, he sido concertista mucho tiempo. Yo era el que tocaba la guitarra en el grupo Jarraiz de la Frontera. Era un grupo de jotas”. Esta confesión causaba las risas y las bromas de los colaboradores del programa.

El presentador recordaba esta etapa entre risas. “Eran conciertos multitudinarios porque eran gratis”, afirmaba. La faceta artística de Motos tuvo sus frutos ya que, como comentaba el presentador, “sacamos disco y todo”. Pablo desvelaba que el grupo tuvo cierta repercusión en su pueblo, Requena (Valencia), e incluso se llegaron a repartir “1.200 discos”. Además del álbum debut, el grupo editó un segundo disco, aunque en él ya no participó el presentador.

A continuación, el programa conectaba en directo con Amaia Salamanca. La actriz, desde su casa, explicaba que está pasando el confinamiento con su marido y sus tres hijos pequeños, de cuatro, tres y dos años de edad. También afirmaba que intenta seguir una rutina y realiza varias videollamadas a lo largo del día. Además, de hacer tartas y tortitas junto a sus hijos, Amaia explicaba que la semana pasada fue su cumpleaños y lo celebró “de una manera diferente”, encerrada en casa. “He notado la falta del contacto físico, pero sí he notado el calor”, comentaba sobre las videollamadas con su familia y amigos. Para despedir la entrevista, Amaia Salamanca mandaba un mensaje a los espectadores: “Lo importante es que todo el mundo esté sano y ya nos tocará celebrar cuando sea”.