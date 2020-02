Thomas Markle carga contra Meghan y Harry: "Están devaluando la monarquía"

La separación de los duques de Sussex de la familia real británica no ha supuesto el fin de las polémicas, sino todo lo contrario. Ahora ha sido el padre de Meghan Markle quien no ha duda en arremeter duramente contra ella por la decisión del matrimonio y asegura que no la reconoce en su comportamiento.

En todas las familias hay problemas, pero si ya es una cuestión pública el problema se hace mucho más grande. Esto es lo que debe pensar Meghan Markle cada vez que ve a su padre aparecer en televisión. Lo último ha sido la entrevista inédita que se ha emitido en Reino Unido donde Thomas Markle no deja en muy buen lugar a su hija.

El padre de la Duquesa de Sussex grabó en octubre de 2019 una extensa entrevista en su casa de México. Durante seis días, los equipos de televisión acompañaron al señor Markle en todos sus quehaceres. Él les habló de su hija y de su infancia, pasando también de puntillas por el primer matrimonio de Meghan con el productor Trevor Engelson.

Una larga entrevista a la que se le sumó más material cuando se conoció la decisión de los Duques de Sussex de abandonar la Corona Británica. La emisión de este programa se produjo el pasado 22 de enero en Reino Unido, consiguiendo doblar la audiencia media de Channel 5.

Ahora Movistar+ ha emitido este documental Thomas Markle: su historia donde la figura de la nuera del Príncipe Carlos de Inglaterra no queda muy bien: "Echo de menos a Meghan. Echo de menos cómo era. Ahora, no sé quién es. Ese es el problema".

"Es una decepción que Meghan y Harry se separen de la realeza, porque ella hizo realidad el sueño de todas las chicas. Todas las chicas se quieren convertir en princesas y ahora que lo tiene, se va a desprender de eso", asegura un Thomas Markle visiblemente enfadado para añadir: Parece que lo va a hacer por dinero. Parece que 3 millones de dólares y un hogar con 26 dormitorios no es suficiente para ellos. Se trata de una de las instituciones más grandiosas y antiguas que existen y la están destruyendo. La están devaluando, la están desvencijando. A mí me resulta embarazoso".