Pamela Anderson rompe con el ex del Sevilla Adil Rami por tener otra familia

La actriz Pamela Anderson ha puesto fin a su relación con el futbolista del Olympique de Marsella, Adil Rami. La vigilante de la playa más sexy de los años 90 ha estallado en las redes sociales contra él. La popular actriz ha denunciado públicamente la "tortura" que ha vivido estos años y ha asegurado que el futbolista del "es un monstruo" y un "psicópata".

"Es difícil de aceptar", sentenciaba en su relato público. "Los últimos dos años (o incluso más) mi vida ha sido una gran mentira. He sido estafada, me ha hecho creer que vivíamos un gran amor. Me siento devastada al descubrir que tiene una doble vida", revelaba. Y prosigue: "Solía bromear sobre otros jugadores que tenían novias en apartamentos cercanos al de sus esposas. Llamaba a esos hombres monstruos. Pero esto es peor, nos mintió a todos. ¿Cómo es posible controlar así las mentes y corazones de dos mujeres? Seguro que había otras. Es un monstruo", declaraba contundente.

Mira también Boda Belén Esteban: descubre qué modista de la jet hizo su traje de novia

La acusaciones de la actriz son más graves: "Lo ha intentado todo. Me ha enviado flores, cartas, que no he aceptado. Vino a mi hotel y le seguridad se lo llevó. Tengo un guardaespaldas porque me da miedo. Me ha hecho daño y me ha amenazado en numerosas ocasiones", asegura y dice que Ramí "es un monstruo".

Pamela Anderson había saltado de nuevo a los medios de comunicación no por su vida amorosa, sino por Julian Assange. La actriz es amiga personal del activista y se mostró indignada cuando le detuvieron tras su cautiverio voluntario en la embajada de Ecuador. "¿Y cómo le habéis hecho esto, Inglaterra? Por supuesto, sois la perra de Estados Unidos y esto os viene muy bien para distraer la atención de vuestras cagadas con el Brexit", aseguraba.