Isabel Pantoja confiesa su mayor secreto: "Juan Gabriel me pidió matrimonio"

Isabel Pantoja es ya el personaje del momento en Telecinco. Tras su vuelta de Honduras, las entrevistas que está concediendo están dando para horas y horas de programación en la cadena, ya que algo así es inaudito. Ella, sabedora del tirón que tiene, no pierde ocasión para convertir sus apariciones en éxitos de audiencia gracias a la declaraciones que está haciendo.

Este domingo tocaba su primera aparición en 'Conexión Honduras', coincidiendo con el último programa, pues 'Supervivientes' acaba el próximo jueves. Así, la tonadillera hizo su aparición oficial por todo lo alto, con un vestidazo amarillo y perfectamente peinada y maquillada. Isabel ya está algo mejor de salud tras tener que abandonar el concurso por prescripción médica y se le nota en la fuerza con la que llega a los platós, donde está contando nuevos y jugosos detalles de su vida.

Y el que narró la pasada noche dejó a muchos boquiabiertos, porque contó por primera vez que el cantante mexicano Juan Gabriel, uno de sus mejores amigos quien falleció hace casi tres años, le pidió matrimonio. "Él quería que yo fuera su esposa. Conociéndonos, aceptándonos, respetándonos los dos... Y yo le dije que no. Se lo dije cantando. Él lo entendió perfectamente, porque nuestra amistad era demasiado bonita a pesar del Océano Atlántico que nos separaba", confesó Pantoja.

Si bien la tonadillera aseguró que se arrepintió durante mucho tiempo de haberse negado, porque fue la única persona que realmente la comprendió además de su esposo, Paquirri. Así, se confirmaron unos rumores que Jordi González le dijo que hacía tiempo circulaban por la prensa.

Además, Isabel contó cómo había sido su ansiada llegada a su casa, Cantora, donde le esperaba su madre, doña Ana. La cantante reveló que durante todo este tiempo su madre había creído que estaba de gira por América. "Para ella yo estaba cantando en América. Le dije al verla que era su Maribel y que no me iba a ir más, ella me abrazó diciendo "mi Maribel, mi Maribel", contó emocionada.

Por último, avanzó que el conflicto entre sus hijos, Kiko e Isa, va por buen camino después del disgusto que le produjo enterarse de su distanciamiento le pasado jueves nada más volver de Honduras. Aunque no quiso pronunciarse en exceso porque es un tema que quieren resolver en privado, aseguró que se adoran aunque riñan.