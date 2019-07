Pantoja, desolada al reencontrarse con sus hijos y enterarse de que no se hablan

Isabel Pantoja ya está en España y ya ha pisado el plató de 'Supervivientes', el cual prácticamente se vino abajo para recibir a la mayor estrella que ha tenido este 'reality'. La expectación era máxima, pues por fin la tonadillera iba a enfrentarse a una entrevista en directo y a todos los frentes que ha abierto su paso por Honduras.

Su reaparición fue la guinda de una gran gala en la que ya se perfilaron los finalistas del concurso. A última hora, el plató se preparó para recibir a Pantoja, con sus hijos como principales protagonistas. A ellos se lanzó nada más entrar Isabel, quien en estos dos días en España ya ha podido darse su ansiado tinte y arreglarse el pelo, su mayor preocupación en la isla.

Mira también La reacción de Isabel Pantoja al verse por primera vez tras perder 9,5 kilos en la isla

Si bien pronto las lágrimas de alegría por reencontrarse con los suyos se tornaron de tristeza. El programa le mostró las imágenes del enfrentamiento que mantienen sus dos hijos, Kiko e Isa, los cuales ahora mismo no se dirigen la palabra. Isabel no daba crédito a las imágenes y no pudo evitar llorar de pena.

"¿Por qué os lleváis tan mal si sois mi vida?", les preguntó desolada a sus hijos. Kiko le tranquilizó diciéndole que, aunque ella y su hermana son su vida, la pequeña del clan Pantoja no se lo pone muy fácil. "Eso no quita que adore a mi hermana por encima de todo, solo que tenemos discusiones. Con el tiempo seguro que todo se cura. Tú disfruta de tu noche, que has hecho un concurso de maravilla", le dijo el DJ para tranquilizarla.

A continuación, Isa entró en plató para decirle a su madre que por ella haría lo posible, pero que el momento para arreglar las diferencias con su hermano era fuera, no en televisión. Así, los tres se fundieron en un abrazo y la tonadillera se quedó más calmada. La noche continuó con el reencuentro también entre Isabel y Jorge Javier Vázquez, quienes también limaron sus diferencias tras los enfrentamientos del pasado.

Igualmente, también aclaró su polémica con Chelo antes de volver a verse en Honduras y su relación con Omar, que ha sido su gran apoyo en Honduras a pesar de que empezaron distanciados por cómo acabó la relación con su hija. Así fue la primera entrevista de la tonadillera tras causar sensación en el concurso, pero queda Pantoja para rato.