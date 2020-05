'Pasapalabra' no falla: el estreno más visto en las tardes de Antena 3 en 10 años

Los fans de 'Pasapalabra' son fieles al rosco. En su estreno en las tardes de Antena 3, con Roberto Leal al frente, ayer debutó dejando datos de audiencia de récord en el regreso a la casa que le vio nacer siendo el mejor debut de un programa en las tardes de A3 en diez años, mejorando en casi cuatro puntos la audiencia media de la cadena durante esa franja. Esto hace subir también al informativo de Vicente Vallés, que ayer registró su segundo mejor dato de audiencia de la temporada (16,7% de share).

"Bienvenidos a esta nueva etapa de Pasapalabra. El equipo ha hecho un gran esfuerzo para volver y ayudaros de alguna manera a pasar la tarde de forma más amena, entretenida y cultural". Así empezaba la andadura del concurso en Antena 3. Sin público, pero con aplausos enlatados arrancó el nuevo presentador dando la bienvenida a los nuevos equipos: en el naranja Marta Hazas, Fernando Romay y el concursante Nacho. En el azul Berta Collazo, Canco Rodríguez y la concursante Gema. Durante su emisión la media del concurso estuvo cerca de superar a 'Sálvame' y la gran exclusiva que anunciaban, pero cuando llegó el momento del rosco no tuvo rival y se alzó como lo más visto en ese momento.

'Pasapalabra' se enfrenta a uno de los formatos más vistos de la televisión. El nuevo presentador ya respondió a este cara a cara en una entrevista a Europa Press asegurando que "al final en la cadena en la que estés siempre tienes enfrente algo, es lógico, normal y lícito que las cadenas traten de frenar los estrenos de otros programas, siempre ha sido así, forma parte del negocio y del funcionamiento de la tele. Estaba claro que Telecinco iba a colocar ahí su formato y ya está ampliando el Supervivientes última hora".

También lo hizo sobre el anterior presentador del concurso que pasó 12 años al frente y que le mandó un mensaje "cariñoso" al conocer que sería su sustituto. " Me deseó toda la suerte del mundo, me dijo que tenía mucha suerte porque era un gran equipo que me iba a ayudar mucho cosa en la que lleva razón y sobre todo lo he podido descubrir poco a poco. También me dijo que estaba seguro de que lo iba a disfrutar, que lo iba a hacer muy bien y que adelante. Me pareció por su parte muy caballero y muy compañero, al final se trata de eso, aquí hemos venido a trabajar".