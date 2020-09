La pasarela de moda 080 Barcelona abre su edición 100% digital por la pandemia.

La pasarela de moda 080 Barcelona Fashion arranca este lunes en una edición marcada por la pandemia que obliga a la digitalización total en la presentación de propuestas y creaciones, un formato que los organizadores quieren aprovechar para acercarse al público internacional.

Las nuevas creaciones para la primavera-verano de 2021, que podría coincidir con la vuelta a la normalidad sin mascarilla si ya hay vacuna, se mostrarán desde la página oficial de la pasarela catalana al tiempo que se proyectarán en el recinto modernista Sant Pau, escenario de la 080 en los últimos años.

La organización ha explicado que esta edición tecnológica facilita llegar a nuevos públicos, incluidos los internacionales. Por primera vez en 080 Barcelona Fashion estarán presentes las propuestas de Júlia G. Escribà, con su innovadora propuesta con tecnología desarrollada para la NASA, y la firma ONRUSHW23FH, un proyecto artístico con diseño experimental que apuesta por los procesos y tejidos de alta calidad.

También participarán otras firmas jóvenes como All that she loves, Eiko Ai, Lera Mamba o The Label Edition. Y por supuesto veteranas firmas ya de la pasarela barcelonesa como Oscar León, Txell Miras, Menchén Tomas, Brain&Beast y Mans. Sin que tampoco falten las propuestas de catalanas consolidadas como Sita Murt, Naulover, Maite by Lola Casademunt, Escorpion, Yerse, Lebor Gabala, Guillermina Baeza o -la también internacional- Custo Barcelona.