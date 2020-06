Tras meses de distanciamiento entre Carmen Borrego y sus excompañeros de ‘Sálvame’, la menor de Las Campos regresa al plató de ‘Sábado Deluxe’ para enfrentarse a María Patiño, que no se frenaba a la hora de calificar a la invitada: "Eres muy manipuladora". Las dos protagonizaban un duro enfrentamiento por la portada que Borrego en la revista ‘Hola’ contando sus fobias al coronavirus. El distanciamiento de la hija de María Teresa se produjo cuando "se victimizó por el tartazo que recibió en el programa ‘La casa ocupa". Según explica la invitada, se sintió muy apoyada en ese momento por sus compañeros, pero nunca verbalizó ese apoyo porque nunca se la preguntó por ello. Ante esta respuesta, María Patiño explotaba: "Eres muy manipuladora".

Sobre las polémicas portadas que ha realizado la hermana de Terelu, la colaborada le echaba en cara que es "una manipuladora emocional". Además, la acusaba de "no vender información real". Borrego asegura que "no he cometido ningún crimen al vender las exclusivas que he querido" y que "jamás he vendido a mi hermana", algo que Mila no entiende, ya que ha hablado de su hermana en numerosas ocasiones en las exclusivas que ha dado a su revista de cabecera.

"¿Por qué dijiste que ‘Sálvame’ era lo peor que te ha pasado en la vida?", preguntaba María Pariño a Borrego, que se mostraba arrepentida de esas declaraciones. Según afirmaba, hoy en día no piensa lo mismo porque le han pasado "cosas más graves" en su vida, pero que en ese momento se sintió así. "Tenía miedo y estaba paralizada, me marché porque no me sentí apoyada por nadie", aseguraba. Una vez más, María Patiñose mostraba en desacuerdo con esta afirmación de Carmen Borrego porque aseguraba que "se la apoyó en todo momento".

La invitada contaba que durante los últimos meses no lo ha pasado bien debido a la guerra con sus excompañeros de ‘Sálvame’. "Yo tengo que rectificar muchas cosas, pero creo que vosotros también", comentaba. E iba más allá. Confesaba no tener ningún rencor a Patiño pesar de que no lo pasó bien en su etapa en ‘Sálvame’: "Has sido muy dura conmigo, me he sentido agredida". Borrego volvía al plató del ‘Deluxe’ para dejar claro que su vuelta a la televisión no se debía a una crisis económica: "No tengo problemas económicos y esa no es la causa de mi vuelta".