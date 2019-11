Paz Padilla se indigna: "Me da vergüenza lo que está sucediendo con los menas"

Uno de los temas de actualidad del momento ha irrumpido este lunes en el plató de Got Talent: el de los llamados "menas". Un grupo de menores extranjeros, procedentes de la asociación melillense NANA, ha sido uno de los veinte semifinalistas del concurso de talentos de Telecinco. Con la canción 'I'm gonna live forever' ('Voy a vivir siempre') como banda sonora de su actuación, los trece componentes del grupo han reivindicado una vez más su papel en la sociedad. "Queremos demostrar que, aunque hayamos nacido en otro país, somos buenas personas", contaban en su presentación.

El baile y el color del vestuario en su representación ha llamado la atención del jurado y del público, que ha aplaudido su participación. Santi Millán saltaba a la caza las reacciones del grupo, que, en voz de uno de sus componentes, confesaba sentirse "nervioso y un poco asustados" por ser la primera vez que actuaban sin sus profesores.

La esperada valoración del jurado no tardaba en llegar. La primera en pronunciarse ha sido Edurne, que ha calificado su baile como "maravilloso". "Gracias por ponerle color al escenario de Got Talent. Sois unos luchadores y valientes. Dejemos ya de poner etiquetas a la gente", afirmaba con rotundidad. A continuación, llegaba el turno de Paz Padilla, que se ha mostrado muy concienciada con el tema: "No tendrían que llamaros menas, sois niños extranjeros, en la calle y sin padres". Visiblemente emocionada, la actriz lanzaba un claro mensaje: "Como española, me da vergüenza lo que está sucediendo. Pido por favor que esto se acabe".

Llegaba el turno del sector masculino del jurado del concurso. "Habéis hecho un numero divertido. Transmitíais felicidad y color. Me da igual que hablen de los menas, yo aquí solo veo a niños", explicaba Dani Martínez. El último en dar su opinión era Risto Mejide, que ha destacado las "circunstancias muy difíciles" que han tenido y que tienen actualmente los menores extranjeros como ellos. "La integración también se consigue a través del arte y esta es la demostración. Yo también os agradezco que hayáis venido aquí", concluía Mejide entre los aplausos del público.

Con las esperanzas puestas en conseguir el apoyo de los espectadores a través de sus votos, los trece menores se han despedido del jurado con muchos "gracias". Para finalizar, Santi Millán se dirigía a ellos para decirles un último comentado: "Me quedo con los cientos de llamadas de españoles que llamaron a la asociación para que os integréis en esta sociedad que os quiere".