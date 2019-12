Paz Padilla, Anne Igartiburu, Pedroche... todas las caras que darán las campanadas

Cristina Pedroche lo ha conseguido. Saber el vestido que lucirá durante las campanadas se ha convertido en tema de conversación en cada casa sí o sí. El año pasado 4,4 millones de espectadores se pegaron a Antena 3 para dar la bienvenida a 2019. ¿Qué pasará con 2020? Quedan horas para comprobar si el efecto Pedroche sube como la espuma. La presentadora ya ha avisado que este año o arrasa... o se hunde. Aunque estaba muy convencida de que será lo primero. Para intentar evitarlo, el resto de cadenas intentarán arañar audiencia con rostros muy conocidos en cada casa.

En La 1 no faltarán a su cita la incombustible Anne Igartiburu... y van 15 años consecutivos. A su lado para dar la bienvenida a 2020 estará Roberto Leal. El presentador andaluz repetirá por segundo año desde la Puerta del Sol de Madrid. El año pasado brillaron ante una audiencia media de seis millones de espectadores. El minuto exacto de las uvas congregaron a 7,7 millones de espectadores. Antes, José Mota no faltará en su clásica cita con humor de todas las Nocheviejas. Y para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo la cadena pública emitirá ‘Feliz 2020’, un especial con más de 70 artistas nacionales e internacionales, presentado por Leal y Rocío Muñoz. También en RTVE, pero una hora más tarde, será la comunidad canaria la encargada de despedir 2019 de la mano de la cantante y compositora murciana Ruth Lorenzo y Roberto Herrera, quienes repetirán de nuevo desde Canarias.

Campanadas de 2019 en TVE / La 1

Por su parte, Mediaset España opta este año por los presentadores Jesús Vázquez y Paz Padilla, quienes estarán al frente de la retransmisión de las tradicionales Campanadas de Fin de Año el 31 de diciembre, en 'simulcast', para todos los canales del grupo de comunicación. Guadalupe (Cáceres) será el mágico lugar desde el que Padilla y Vázquez den la bienvenida al 2020. El pasado año, Jesús Calleja y Lara Álvarez fueron los encargados de dar las Campanadas en Telecinco y Cuatro desde el municipio mallorquín de Sant Llorenç des Cardassar, afectado en el mes de octubre por graves inundaciones.

Jesús Vázquez y Paz Padilla / Mediaset

En Atresmedia, Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten por cuarto año consecutivo como presentadores de las Campanadas en Antena 3, pero no lo harán para todo el grupo. El cocinero y la presentadora han despedido el año en la cadena de televisión en 2016, 2017 y 2018. "Estar en todos los hogares de España en esa noche tan especial es un sueño hecho realidad. Cada año tengo más nervios porque yo misma me he marcado un nivel y no quiero decepcionar. Que cada año nos acompañe más gente es todo un orgullo", asegura Pedroche. El último minuto del año pasado consiguió cuadriplicar el resultado de su principal competidor, Telecinco, y se distanció en 18,4 puntos.

Pedroche y Chicote en las campanadas de 2019

En La Sexta 'pescan' a Revilla y Resines

En La Sexta el año lo despedirán Cristina Pardo e Iñaki López. Históricamente, La Sexta ha acompañado a los espectadores en la última noche del año desde su nacimiento en 2006. La pareja se tomará las uvas con los espectadores por tercer año consecutivo, y se convierte en los presentadores que más veces han repetido esta labor en la cadena. "Puede que nos vieran si a las doce de la noche empezara la investidura porque la competencia es muy dura y pensamos en algo para mejorar la audiencia y para eso hemos llamado a Revilla, el presidente de Cantabria, y también hemos recurrido a Antonio Resines", confiesa Cristina. La presentadora de 'Lilarla Pardo' tiene muy asumido que su compañero de ceremonias puede que la vuelva a llamar Cristina Pedroche como ya ha hecho en otras ocasiones...

Las cadenas parecen tenerlo todo preparado y ahora solo falta que el famoso reloj de la Puerta del Sol no falle. Y si no que se lo digan a Minerva Piquero. Era el año 1990 cuando Antena 3 daba sus primeras doce uvas desde un balcón cercano y hasta las seis de la tarde de ese 31 de diciembre "no funcionaba", confesaba en 'Zapeando'. El rostro de Pedroche era un poema al escuchar que nadie la maquilló -lo hizo ella misma en la escalera-, que cenó sola un rollito de primavera que se compró minutos antes en un portal esperando a que llegara el cámara al edificio y que no había nada de guión porque a última hora le pidieron que improvisara. Tampoco llevaba su vestido soñado. Relata que para la ocasión llevó en una bolsa de plástico una chaqueta de Valentino de lentejuelas "que no podía perder porque si no la tenía que pagar".

Mucho ha llovido desde aquel año pero el decorado sigue siendo el mismo. Cada 31 de diciembre, España fija sus ojos en el reloj de la madrileña Puerta del Sol para que su compás le marque la entrada al nuevo año. Y es tal la atención que concentra el célebre carillón que eclipsa en cierto modo el edificio que lo alberga, la Real Casa de Correos, y su dilatada historia. Pero los ríos de tinta correrán una vez se conozca cómo es el vestido de Cristina Pedroche. Para empezar ella ya ha posado desnuda ante los ciudadanos que paseaban el pasado día 29 por allí. Todos los que decían que solo le faltaba salir desnuda para dar las uvas poco tienen ya que decir...