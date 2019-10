Un director francés rodará una película sobre el robo a Kim Kardashian en París

Kim Kardashian tendrá su propia película. Si bien sobre lo que va a tratar es algo que supuso un trauma para la empresaria y 'socialité' y que cambió radicalmente su vida. Hablamos del brutal robo que sufrió en el año 2016 en un hotel de París, durante la Semana de la Moda. Kim llegó a a temer por su vida cuando varios hombres armados entraron en su habitación y le robaron joyas por valor de 10 millones. Algo que hizo que cayera en una depresión y estuviera oculta varios meses. Ahora, ese suceso dará pie a la grabación de una película.

Así lo apunta la revista estadounidense 'Variety', que señala que el cieneasta y dibujante francés Joann Sfar ha terminado una novela gráfica llamada 'Fashion Week' basada en el incidente que sufrió la 'socialité', una obra que se publicará en marzo del año que viene y que dará pie a la película que se grabará después.

Sfar está escribiendo el guión con Marion Festraëts, pero será él quien dirija esta película-documental que tratará temas como el feminismo o el patriarcado en tono de comedia. En concreto, abordará "la violencia contra las mujeres, la relación entre las personas muy ricas y las menos ricas, el mundo de la moda y el encuentro entre figuras de mundos nuevos y viejos", según adelantó Sfar a Variety .

La trama consistirá en una banda de ladrones mayores que planea robar a una famosa influencer durante su estancia en París y sin querer se verán envueltos en la vertiginosa Semana de la Moda de la capital francesa. El elenco será internacional, pero el filme se grabará en francés.

El personaje de Kim no será realmente ella, es decir, no habrá una actriz que le de vida, sino que Sfar ha optado por crear una figura que represente lo que ella es pero con una identidad inventada. Sfar ha ganado varios César franceses por sus películas y a buen seguro que 'Fashion Week' no va a dejar a nadie indiferente.

Así, por primera vez la vida de una de las mujeres más poderosas del mundo llegará a los cines, lo que demuestra que el fenómeno Kardashian es de una magnitud excepcional. No obstante, todavía tendremos que esperar para verla a ella en la gran pantalla. Habrá que conformarse con 'Keeping up with the Kardashians'.