Pepe Rodríguez cuenta en El Hormiguero los gustos culinarios de la familia real

De los fogones al plató de 'El Hormiguero'. El chef Pepe Rodríguez visitaba este martes a Pablo Motos para repasar sus mejores anécdotas en la cocina de El Bohío, el restaurante familiar con una estrella Michelin que regenta y es considerado uno de los mejores de España. "El público es quien nos pone y nos quita", comentaba el invitado en un gesto de humildad. Pepe Rodríguez explicaba cómo pasó de "ejecutar" la comida del restaurante a "gestionar" todo el proceso que conlleva. "Tengo un gran equipo detrás", afirmaba.

"Paco de Lucía decía ‘me habéis jodido con esto de ponerme en el número uno porque te exigen más", comentaba Pablo Motos al invitado, que afirmaba que no se considera un número uno de la cocina. "Yo ya estoy mayor para presiones, pero la máxima presión me la meto yo", respondía. Aún así, explicaba que "el no fallar es lo que me tiene en tensión todo el día". Con 55 plazas, El Bohío es un restaurante con muchos años a sus espaldas. Dentro del personal, Pepe Rodríguez explicaba que se fía de su equipo y él se encarga de "dirigir un poco el tráfico".

A lo largo de estas décadas, el cocinero confesaba que ha vivido muchas situaciones curiosas en el restaurante. "Como el que viene enfadado con su mujer y la lía", bromeaba con el presentador. También revelaba que algunas personas se han puesto a llorar cuando lo han conocido. "No le habrá gustado la comida o ha visto la factura. No te lo puedo explicar, Pablo", bromeaba el invitado. "Lo que sufrimos los cocineros, no te lo imaginas", afirmaba al recordar otra divertida anécdota relacionada con una pedida de matrimonio en su restaurante.

Pablo Motos revelaba una de sus exigencias más comunes cuando acude a un restaurante: "Yo si me sirven un plato tibio, templado, me marcho del restaurante". Ante estas palabras, Pepe Rodríguez rebatía su idea ya que, según comentaba, "hay cosas donde el templado y el tibio se agradecen". Desde su punto de vista, "la gente va buscando otra serie de cosas" cuando acude a comer ya que "cada uno tiene una visión diferente de lo que es un restaurante". Así continuaba rebatiendo las ideas de Motos, con quien bromeaba: "Veo que has ido poco a restaurantes serios".

Por El Bohío han pasado numerosos rostros conocidos del país, incluso miembros de la realeza. Motos recordaba la visita del rey emérito Don Juan Carlos de Borbón. "Ha estado varias veces. Incluso su padre Don Juan de Borbón", confesaba el invitado. También recordaba una de las primeras visitas "reales" a su restaurante: "A los tres meses de estar en la cocina vino la infanta Doña Pilar y Don Juan de borbón". "Yo estaba asustado", confesaba, y recordaba el menú que pidió el padre del rey emérito: "Se tomó una copita de ginebra de entrada, con dos narices, y una tortilla francesa". "Estamos especializados en reyes", concluía Pepe Rodríguez entre risas.