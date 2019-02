Philipp Plein, el polémico diseñador que viste a Cristiano, Messi o Maluma

La pasada semana, la Fashion Week de Nueva York vivía uno de sus desfiles más surrealistas. El diseñador alemán Philipp Plein convocaba a la prensa para una presentación de moda y una cena que generó la polémica por lo mal organizada que estaba. Multitud de periodistas tuvieron que quedarse de pie, no pudieron cenar y, además, criticaron de forma muy dura su colección para el próximo invierno. Pero lo peor para el creador alemán es que por montar ese show ha perdido un millón de dólares en la estafa de la que ha sido víctima. No obstante, puede que esa cantidad sea poco para un diseñador cuya marca homónima está valorada en 300 millones de dólares (266 millones de euros) y que se ha convertido en la favorita de las estrellas del fútbol y la música.

Lo que le ha ocurrido a este irreverente alemán en la Semana de la Moda de Nueva York es que un falso representante le ofreció la actuación de Kanye West, el marido de Kim Kardashian, en su desfile a cambio de un millón de euros, el cual no dudó en pagar. Si bien todo era un fraude y ni Kanye apareció por el show ni hubo actuación. Pero Plein actuó rápido y se llevó a la Gran Manzana al cantante de reguetón Maluma, al que ha convertido en su nuevo muso.

Pero no es el único fan del diseñador. Porque entre su nómina de clientes está lo más granado del mundo del fútbol. Cristiano y Messi son dos habituales de sus chaquetas de cuero, que cuestan más de 1.000 euros, o de sus sudaderas de 400 euros. Además, la nueva imagen de su línea femenina es la 'socialité' Paris Hilton, lo que deja patente su fama entre algunas de las personas más famosas del mundo.

No obstante, a pesar del calado que tiene la marca entre estos personajes célebres, no sucede lo mismo con el sector de la moda. El desfile de esta semana ha sido calificado como una mezcla de propuestas de otros diseñadores en años anteriores y "de sosa y barata". Algunos periodistas incluso proponen que la industria se olvide de él porque no tiene nada que aportar. Unas críticas que Plein no ha dudado en contestar de una forma que ha levantado una gran polémica.

Sin pelos en la lengua

A la periodista que escribió esta reseña, llamada Alexandra Mondalek, le tocó recibir duros comentarios por parte del alemán, quien incluso se atrevió a juzgar su físico. La periodista señaló que no pudo cenar absolutamente nada en su desfile porque estaba de pie rodeada de muchas más personas, a lo que Plein contestó que la próxima vez se asegurará de que tenga toda la comida suficiente, aunque le advirtió que si quería comida gratis, llegara a tiempo. Además, también en referencia a su físico, señaló que se notaba que a ella no le pegaban nada sus diseños, unos comentarios que colgó en sus redes sociales.

Pero esta no es la primera vez que el diseñador demuestra que no tiene ningún reparo en mostrar su opinión. En un coloquio con la industria del lujo, dijo que para él no significa nada que estrellas como Cristiano o Messi vistan su ropa "porque el 99% de sus seguidores no tiene dinero para pagarla".

Además, sus diseños siempre se han visto envueltos en la polémica. Porque si por algo se caracteriza Philipp Plein es por el atrevimiento en sus colecciones. Al contrario que el resto del sector, esta firma ha apostado por una imagen de la mujer hipersexualizada, con prendas femeninas entre las que predominan los corsés, el latex, las minifaldas, los escotes y los tacones infinitos. Además, se atreve a mezclar los estampados más estrambóticos y por recargar los looks de numerosos complementos y materiales como el cuero, los flecos y las pieles.

Una propuesta que a los puristas del sector no convence, pero que tiene encandilados a deportistas entre los que también está el campeón de boxeo Floyd Mayweather y las estrellas de la música, muy dados a vestir con este tipo de prendas tan llamativas. Así, este alemán se ha hecho un hueco en el mundo del lujo en poco más de una década, pues lanzó su firma homónima en el año 2004. Y todo ello sin haberse preparado para ello.

Porque Plein estudió derecho en la Friedrich-Alexander University de Erlangen, en Baviera. Si bien la creatividad siempre fue su pasión y lo que comenzó con el diseño de muebles acabó en una marca posicionada en lo más alto de la moda neoyorkina, aunque a muchos les pese.

Su fama comenzó al encargarse de vestir a la exmodelo alemana Heidi Klum en su programa Next Topmodel, lo que hizo que la industria se interesara por él y que otras modelos empezaran a vestir sus prendas. Así ha llegado a tener en este tiempo más de 80 tiendas en todo el mundo y planes de seguir expandiendo su marca por el mundo.

Y todo ello sin la necesidad de recibir los elogios de la industria. En una entrevista a 'Financial Times' ya dijo que para él tampoco vale de nada que alaben sus diseños en una revista de moda, porque eso tampoco le da clientes. Porque la obsesión de Plein es vender. También lo ha dicho en muchas ocasiones, él tiene una empresa y el objetivo es lograr ingresos. Unas palabras que otros grandes del sector no se atreven a decir, pero que todos piensan.