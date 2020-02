Se abre el telón... y ya no está Plácido Domingo: España da la espalda a su mito

La carrera de Plácido Domingo se tambaleó el año pasado ante las acusaciones de más de 20 mujeres por acoso sexual. El tenor tuvo que cancelar varias presentaciones en Estados Unidos y dimitir como director de La Ópera de Los Ángeles, pero todavía contaba con el apoyo de un grupo importante de seguidores. Los espectadores de la Ópera de Zúrich aplaudieron de pie su última presentación y en España su agenda no se vio afectada. Todo apuntaba a que el tenor iba a poder sacudirse el escándalo, pero un sindicato de ópera concluyó este martes que Domingo abusó de 27 mujeres y el panorama cambió. El cantante intentó defenderse, pero no pudo evitar el espaldarazo de los teatros de su propia casa.

El portazo más reciente lo dio la Asociación Cultural Amigos de la Música con la cancelación del concierto del tenor en el Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda' previsto para el 3 de mayo. En un comunicado, la asociación afirma que la decisión responde a "los acontecimientos informativos del pasado martes" cuando el tenor realizó unas declaraciones pidiendo perdón a las mujeres que le acusaron por "el dolor" que les causó. La organización del festival informará en los próximos días cuál será el procedimiento para la devolución del importe de las entradas.

Pero, la primera entidad española en vetar a Domingo del escenario fue el Teatro Nacional del Palacio de la Zarzuela. La decisión se tomó a raíz de las últimas declaraciones del cantante y este no brillará bajo las luces del recinto el 14 y 15 de mayo. Las autoridades de Cultura dieron el paso "ante la gravedad de los hechos" comprobados por el sindicato de EEUU. La investigación destapó que hubo un claro patrón de conducta sexual inapropiada y abuso de poder por parte del tenor durante al menos dos décadas.

Ante las malas noticias, el propio cantante decidió retirar sus próximas representaciones de 'La Traviata' en el Teatro Real de Madrid de su agenda. El Comité Ejecutivo del teatro marcó su distancia con el tenor momentos después al insistir públicamente en su "política de tolerancia cero ante los acosos y abusos de toda índole". El Teatro Real también transmitió su "permanente solidaridad con las víctimas" de este tipo de conductas, en un comunicado remitido a Europa Press

El cantante se ha visto acorralado por sus propias palabras y ahora quiere ofrecer una "declaración adicional" para corregir la "falsa impresión generada por mi disculpa en algunos de los artículos que informaron sobre la investigación" del sindicato de artistas musicales de Estados Unidos AGMA. En un texto remitido a Efe, Domingo puntualiza que su disculpa fue "sincera" y de todo "corazón", pero afirma que "sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie".