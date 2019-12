Plácido Domingo se reencuentra con la ovación tras las acusaciones de acoso 

El cantante y director Plácido Domingo se ha reencontrado en la noche de este lunes con el público del Palau de les Arts de Valencia gracias a la ópera 'Nabucco', donde encarna al rey que da nombre a esta majestuosa obra de Giuseppe Verdi. Los espectadores han ovacionado al artista español y al resto del reparto -con especial mención a la soprano Anna Pirozzi en el papel de Abigaille- y han sido despedidos en pie y con flores, según recoge Europa Press.

Asimismo, parte del público ha hecho volar, al término de la representación, papeles a modo de confeti en los que se podía leer el mensaje en castellano y en valenciano: 'Nabucco. València. Diciembre 2019. Gracias del público, maestro Plácido Domingo. El esplendor del arte. El amor por la música'. Es una acción que ya se había visto en el teatro valenciano anteriormente dirigida a otras figuras líricas, como el director Zubin Mehta y el cantante Leo Nucci.

Mira también Plácido Domingo decide no actuar en un concierto con motivo de los Juegos de Tokio 2020

Con este espectáculo, Plácido Domingo ha reaparecido en los escenarios españoles tras las acusaciones de acoso sexual de una veintena de mujeres. El intérprete ha aprovechado su actuación en València para romper el silencio en torno a ese asunto. En dos entrevistas concedidas a 'ABC' y 'El Confidencial' aseguraba, entre otras cosas, que "nunca" se ha comportado "de la manera agresiva, acosadora y vulgar". Y añadía: "He sido galante, pero siempre en los límites de la caballerosidad".

Este lunes volvía a hablar sobre el tema en 'Corriere della sera', donde ha aseverado que la presunción de inocencia es algo que "prevalece en Europa" frente a la "tentación de la condena inmediata", en alusión a su situación en Estados Unidos, donde se han cancelado varias de sus actuaciones tras la veintena de acusaciones de acoso sexual surgidas en los últimos meses.

En esta misma línea, hacía notar que "tiene un cariño muy especial por este teatro, por su orquesta y su coro que son extraordinarios". "He tenido todo tipo de colaboraciones con ellos -prosigue- y me enorgullece la trayectoria que he podido forjar con el Palau de les Arts. Estoy especialmente orgulloso del Centro de Perfeccionamiento en el Palau que lleva mi nombre".

En términos estrictamente artísticos, Plácido Domingo aborda con 'Nabucco' una nueva incursión en el repertorio de barítono verdiano en Les Arts, algo que inició en 2013 con Francesco Foscari en 'I due Foscari', título al que siguieron los papeles protagonistas en 'Simon Boccanegra' (2014), 'Macbeth' (2015) y los roles de Giorgio Germont en 'La traviata' (2017), y de Rodrigo en 'Don Carlo' (2018).

El madrileño, después de sus conciertos, como director y cantante en la pasada temporada, se sube al escenario de la Sala Principal para cantar las cuatro primeras funciones de este título (días 2, 5, 8 y 11 de diciembre). Por su parte, el barítono Amartuvshin Enkhbat interpretará el rol del rey babilonio los días 14 y 16.

Anna Pirozzi, gran triunfadora de la noche, da vida a Abigaille, papel que ya cantó en Les Arts en 2015 y con el que la diva napolitana ha vuelto a arrancar los bravos del respetable. El elenco vocal incluye también dos voces conocidas por el público valenciano, el bajo italiano Riccardo Zanellato (Zaccaria) que participó en 2008 en 'Le nozze di Figaro' e 'Iphigénie en Tauride', así como el tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz (Ismaele), que inició su carrera en Les Arts con 'Cyrano de Bergerac' en 2007 y en 2017 encarnó a Alfredo Germont en 'La Traviata'.

Participan también la mezzosoprano rusa Alisa Kolosova (Fenena), el bajo coreano Dongho Kim (Gran Sacerdote), el tenor ucranio Mark Serdiuk (Abdallo) y la soprano pamplonesa Sofía Esparza (Anna).