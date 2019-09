Plácido Domingo renuncia a la Ópera de Nueva York tras las acusaciones de acoso

Las acusaciones de acoso sexual contra Plácido Domingo siguen haciendo mella en su carrera. El tenor español ha anunciado este martes que no actuará este miércoles en la Ópera de Nueva York y que renuncia por completo a la conocida como MET. Todo en medio de la crisis que vive por las informaciones en las que varias mujeres le acusan de haberse propasado con ellas aprovechando su posición de poder.

Domingo iba a representar el miércoles el 'Macbeth' de Verdi en el recinto de la opera neoyorquina, la obra con la que el regresaba a un escenario estadounidense tras las denuncias vertidas por una veintena de mujeres. Algo que provocó numerosas críticas hacia él y hacia la institución musical, debido a que otras óperas como la de Dallas cancelaron su actuación. Finalmente, y como ha adelantado 'The New York Times', no cantará para el público de la Gran Manzana por estas acusaciones. Además, el artista español también se encuentra bajo investigación de la Ópera de Los Ángeles, donde ejerce como director.

Por su parte, la institución comunicó que Domingo no volverá a actuar en la Met Opera después de que ambas partes llegaran a un acuerdo en la necesidad de apartarse de la organización, una decisión que se produce tras conocerse que varios de los empleados estaban "furiosos" con la actuación del cantante.

"Aunque rebato firmemente las recientes alegaciones en mi contra, y estoy preocupado por un clima en el que se condena a la gente sin el debido proceso, tras una reflexión creo que mi aparición en esta producción de 'Macbeth' restará atención al duro trabajo de mis colegas sobre el escenario y detrás de él", sostuvo Domingo.

Les Arts mantiene su actuación

Por otro lado, el Palau de Les Arts de Valencia ha anunciado que mantendrá su colaboración con el tenor, que tiene previsto interpretar en diciembre la ópera "Nabucco", al no tener constancia de denuncias judiciales o extrajudiciales de acoso a trabajadores de esta institución.

Así lo ha manifestado este martes el director artístico del Palau de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, durante la rueda de prensa de presentación de la ópera "Le nozze di Figaro", donde ha asegurado que el centro respeta el principio de la "presunción de inocencia al que tienen derecho todos los ciudadanos".

Iglesias ha señalado que la institución "condena cualquier conducta que pueda existir contra la integridad de las personas" y ha recordado que tiene un protocolo al que puede acogerse cualquier trabajador por temas de "acoso laboral, sexual o discriminación de cualquier clase". Al respecto, ha manifestado que a la institución no le consta denuncia alguna, "ni judicial ni extrajudicial, de acoso laboral" hacia personal de la Fundación ni integrantes de la misma.

De igual forma, no tiene conocimiento de "ningún hecho que tenga base legal alguna que sustente la causa" contra Placido Domingo, ya que de las que tienen constancia son "periodísticas", difundidas desde agosto por la agencia de prensa estadounidense AP. Por ello, ha aseverado, "Les Arts de momento no tiene previsto cancelar ninguna actuación" del cantante y mantiene su nombre en su Centro de Perfeccionamiento.

Preguntado sobre la posibilidad de que la apertura de una causa legal contra el cantante cambiara la relación, ha respondido que la institución se basa en "hechos reales" y no en "futuribles".