Este es el nuevo concursante de 'GH VIP' que hará que la casa salte por los aires

'GH VIP' tiene reservada una sorpresa para sus concursantes este martes en el 'Límite 48 horas'. También era para el público, pero ha acabado filtrándose y ya casi todos sabemos lo que ocurrirá. Jordi González adelantó el domingo en 'El Debate' que este martes entraría un nuevo concursante a la casa en sustitución de Nuria MH, que tuvo que abandonar por problemas de salud. Y antes de que lo revele el concurso ya sabemos su identidad. Se trata de Pol Badía, exconcursante de 'GH 17', pareja del Maestro Joao y expareja de Adara.

Es decir, que la casa va a arder en llamas. Sobre todo porque el Maestro Joao ha confesado que le ha sido infiel, por lo que la pareja tiene mucho que aclarar. Igualmente, se verá las caras con su ex, con la que acabó de muy malas formas y no ha vuelto a ver en años. Por lo tanto, 'GH VIP' garantiza el juego.

Pol ya manifestó cuando Joao confesó la infidelidad que quería subir a Guadalix a aclarar las cosas con él, algo que se hace realidad ahora. Por ello, muchos tachan esta trama de montaje entre ambos. Se les acusa de inventar la infidelidad y la supuesta crisis que tienen para que así Pol entre en la casa y se lucren del concurso los dos.

No es la primera vez que se les califica como montajistas. El año pasado, salieron en prensa una imágenes de Pol con el actor Fernando Tejero besándose, algo que supuestamente habrían urdido entre él y el Maestro para volver a la palestra pública. Aunque ellos aseguran que habían roto en esos momentos, otros dicen que era todo para engañar al público -y a Tejero, que confesó haber sido engañado- y sacar dinero.

La gran sorpresa sería, por tanto, para Adara. La favorita para ganar el concurso no tiene ningún buen recuerdo de su relación con Pol, y aunque se lleva estupendamente con Joao, del luchador no quiere saber absolutamente nada, por lo que verle la cara y compartir la casa con él no será fácil para ella.

Esta trama amorosa se suma a la que tiene enganchada a la audiencia, la de Kiko Jiménez y Estela Grande. Ambos tienen una estrecha amistad que ha destrozado a sus parejas fuera, Sofía Suescun y Diego Matamoros, quienes ven en ellos una atracción que va más allá de la amistad.