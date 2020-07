La polémica confesión de Fani que hace peligrar su próxima boda con Christofer

La convivencia en ‘La casa fuerte’ no pasa por su mejor momento. Jorge Javier Vázquez anunciaba en la gala de este jueves que la relación entre Christofer y Fani podría tambalearse. Ferre aseguraba en directo que la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ le había hecho una confesión que incluso haría peligrar la celebración de su boda. Aunque no se atrevía a desvelar ese comentario tan “fuerte” de Fani, sus compañeros también aseguraban haberlo escuchado.

La pareja se mostraba muy unida y rechazaba todos los comentarios de sus compañeros sobre su relación. “Nada de lo que diga él me va a afectar”, afirmaba Christofer, que mostraba su total apoyo y confianza a su novia. “Cuando estoy enfadada digo muchas barbaridades”, comentaba Fani. Jorge Javier intentaba que Ferre desvelara esa confesión, pero aseguraba que “esas cosas no se pueden decir”. “Lo sabemos todos”, respondía a Jorge Javier.

La confianza de Christofer en su pareja no mermaba a pesar de los comentarios. Incluso se mostraba contento por la posibilidad de que Fani esté embarazada. La concursante de ‘La casa fuerte’ se ha sentido indispuesta durante los últimos días con mareos, vómitos, la ausencia de la menstruación y otros síntomas propios de una mujer embarazada. A falta de conocer si está embarazada, Christofer se mostraba “contento” con la existencia de esa posibilidad. Incluso aseguraba que le gustaría tener una niña y la llamaría Valentina.

Sin embargo, la atención del programa continuaba centrada en los secretos de Fani. Labrador era quien alzaba la voz para comentar “una de las cosas” que había dicho la madrileña: “Estoy deseando que echen a Christofer y metan a Rubén para hacer mi programa redondo”. Ante esta confesión, sus compañeros se mostraban sorprendidos. “Eso es mentira”, respondía Fani, que negaba esta afirmación. Tras unos momentos de confusión, Oriana corroboraba la versión de Ferre.

Pero ahí no quedaba el asunto. “Hay otra cosa más fuerte”, anunciaba Iván, que daba la oportunidad a Ferre de continuar. Con más enfado que al principio del programa, Ferre desvelaba “la confesión más fuerte de Fani”: “Dijo que se quiere casar con Christofer para vender la exclusiva y luego el divorcio”. Y añadía: “En ‘Supervivientes’ me dijiste que no estás enamorada de él”. Fani se defendía asegurando que no les importa lo que diga la gente. “Mi boda sigue hacia adelante y si el test (de embarazo) da negativo, vamos a seguir buscándolo”, aseguraba la protagonista de la noche.