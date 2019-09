¿Por qué Paris Hilton y su hermana Nicky avergonzaban a su abuelo Barron?

Barron Hilton, el que fuera dueño del imperio hotelero que lleva su nombre, falleció hace unos días a los 91 años tras una larga enfermedad. Se trata de uno de los empresarios turísticos más importantes del mundo, el cual cogió el negocio de su padre, Conrad Hilton, y lo convirtió en un grupo con 2.800 hoteles en cerca de 80 países. Pero, por desgracia, su descendencia no hizo lo mismo que él con la empresa familiar, de ahí que en 2007 decidiera venderla al Grupo Blackstone por 23.700 millones de euros.

Además, Barron decidió dejarles en herencia solo el 3% de los más de 1.100 millones de su fortuna -donando el 97% a su fundación benéfica- y desheredar a sus 15 nietos, los vástagos de sus ocho hijos. Porque estos nunca siguieron el ejemplo de su abuelo ni se centraron en los negocios y en crecer como profesionales, sino que aprovecharon el amparo de la fortuna familiar para vivir la vida...sin límites. Sobre todo dos de ellas, las más conocidas que dieron un nuevo sentido al apellido Hilton: Paris y su hermana Nicky.

Más Paris que Nicky, pero ambas han sido durante años protagonistas de la prensa rosa no solo estadounidense, sino mundial, por su polémico estilo de vida. Hasta el punto que su abuelo llegó a decir que se avergonzaba de ellas y su comportamiento. Porque las dos han dado la vuelta al mundo por numerosos escándalos. Literalmente.

Sobre todo, como decíamos, Paris, la mayor de los cuatro hijos de Richard Hilton. La joven, criada en Nueva York en los mejores colegios y acostumbrada a vivir en mansiones, quiso despuntar desde pequeña por ella misma y empezó a hacer trabajos de modelo, lo que le alejó de los estudios, además de su polémico comportamiento, que hizo que fuera incluso expulsada. Amiga desde la infancia de otra herederas famosas, como Kim Kardashian -era su mejor amiga- o Nicole Richie, pronto dejó claro que no iba a seguir el negocio familiar, pues la fama era mucho más jugosa.

En los primeros años del 2000 no le fue mal como modelo, llegando a hacer campañas para Guess, Tommy Hilfiger e incluso Dior. Pero pronto descubrió que ser una 'socialité' era más rentable y divertido. Intentó ser actriz y cantante y cada aparición suya acaparaba todos los 'flashes', siendo una de las grandes estrellas de los 2000, pero no por su talento, sino por su particular forma de ser. Sin pelos en la lengua y con ganas de fiesta siempre, Paris era el mejor reclamo en cualquier lado.

Pero todo se complicó cuando su exnovio, Rick Solomon, publicó un vídeo de ambos manteniendo relaciones sexuales, algo que fue un auténtico escándalo y sobre lo que Paris ha hablado años después admitiendo que para ella fue un verdadero trauma, aunque en ese momento lo frivolizara. Ese fue su descenso a los infiernos, pues en 2006 fue arrestada por conducir ebria y, aunque le retiraron la licencia de conducir temporalmente, se saltó la sanción, por lo que en 2007 fue condenada a 45 días de prisión, los cuales cumplió.

Pero parece que no escarmentó, porque en 2010 fue pillada con cannabis en un aeropuerto primero y más tarde con cocaína en Las Vegas. Lo peor fue en Japón, cuando les cogieron a ella y a Nicky con esta sustancia y les denegaron la entrada al país. Además de esto, en 2009 tuvo un comportamiento muy inapropiado en el Festival de Cannes con el que fuera su novio, Doug Reinhardt, mostrándose tan acaramelados en público y excitados que escandalizaron al público y fueron expulsados. También ha criticado a los homosexuales y se ha mostrado afín a Donald Trump -empezó con él su carrera como modelo-, por lo que la rubia ha dado para mucho. Ahora ejerce como cotizada Dj en las mejores discotecas, como Pachá Ibiza, donde suele estar todos los veranos.

Por su parte, Nicky se ha mostrado mucho más comedida que su hermana, pero siempre fue su secuaz en fiestas y travesuras, siguiéndola allá por donde iba como su hermana mayor que es. No obstante, nunca ha llegado a sus límites y, de hecho, desde hace años está retirada de fiestas y escándalos y es madre de dos niños con su segundo esposo, el banquero James Rothschild.

No obstante, las dos hermanas también supieron rentabilizar su fama sacando al mercado diferentes productos, tanto de moda como de belleza, y montando sus propios negocios por lo que se estima que ambas han ganado bastante dinero en todos estos años. Por lo tanto, puede que la herencia de su abuelo tan siquiera les hiciera falta. Aunque por si acaso, él quiso darles una lección y enseñarles que el dinero hay que ganárselo.